Queremos que llegue el verano para llevar el vestido de crochet multicolor de Amelia Bono para sus vacaciones en República Dominicana

Amelia Bono nos ha creado una necesidad. La celebritie acaba de aterrizar junto a sus tres hijos en República Dominicana, desde donde nos cuenta, a través de su perfil de Instagram, lo feliz de estar allí otro año más y lo que mucho que necesitaba unos días de descanso junto a su familia. Para enseñarnos parte del resort donde se quedará durante toda la Semana Santa, ha escogido un vestido midi de crochet ideal para la oasión. Se trata de un vestido de tirantes y apertura lateral de rayas multicolor que todas las amantes de la moda querrán llevar para ir a la piscina o la playa este verano junto a un bikini o el bañador. Aunque esta Semana Santa las temperaturas desciendan considerablemente, si estás pensando en hacer una escapada a un lugar de playa (y el tiempo lo permite), este vestido es una opción muy adecuada, ya que, su tejido de crochet, hace que abrigue considerablemente. Ella ha combinado este look de vestido midi de crochet con un bolso tipo capazo con su inicial en tono camel y unas sandalias tipo chanclas, un look muy adecuado para pasar el día frente al mar.

Amelia Bono se muestra muy feliz en sus redes sociales, y es que, además de estar muy activa subiendo contenido a su perfil de Instagram, lo mejor es que no está dejando looks que todas las amantes de la moda querrán replicar con las prendas que tienen en su armario. Hace unos días nos enamoraba su look compuesto por el top rosa que Amelia Bono y Vicky Martín Berrocal han conseguido viralizar en tan solo unas horas, un jersey 'off the shoulder' que está tan de moda, ella lo combinaba con unos vaqueros wide leg, un pantalón que sienta fenomenal a las chicas más bajitas. Una vez más, Amelia Bono está al tanto de todas las tendencias y es por ello por lo que no ha tardado en enseñarnos este vestido de crochet que todas llevaremos esta primavera y verano.

Amelia Bono con vestido de crochet @ameliabono

Vestido de rayas multicolor, de Shein (13,00 euros)

Vestido de rayas Shein

Un básico en nuestro armario cada primavera y verano, este vestido es tan versátil como favorecedor, así que hazte con uno para ir a la moda esta temporada. Combínalo con un bolso de mimbre y sandalias, tal y como ha hecho Amelia Bono para su primer día en el paraíso.