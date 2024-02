Las faldas globo vuelven a nuestra vida y ya nos hemos comprado estas de Zara y Stradivarius

Cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen hacerse un hueco en el armario de todas las chicas que aman la moda y las tendencias. Si hay una prenda imprescindible en nuestro día a día es, sin lugar a dudas (junto a los pantalones de pinza y los jeans), la falda. Como sabemos, en tiendas podemos encontrar un sinfín de tipos de faldas acordes a todo tipo de ocasiones y de estilos. Desde las mini faldas que tan de moda se pusieron hace un par de años gracias a la tendencia 'dosmilera' hasta las faldas midi que triunfan entre las mujeres de 50+ como Pilar de Arce, pasando por las falda de efecto piel.María Fernández-Rubíes lucía su falda lápiz de efecto piel para la Milan Fashion Week, un tipo de falda que también ha conquistado a Isabel Ayuso, quien lució su falda lápiz de efecto piel en color burdeos con un jersey negro de manga corta para una reunión durante su viaje a Nueva York. Otro tipo de falda que está muy en tendencia y es un fondo de armario es la falda midi en tejido de satén, un imprescindible atemporal que podemos llevar con camisa y bailarinas tipo Mary Jane para la oficina. Sin embargo, hay una falda que ha acaparado todas las miradas este invierno, la falda tipo globo.

Las chicas más atrevidas que les gusta jugar con las tendencias ya se han hecho con ellas. Son las que más triunfaron entre las influencers que acudieron a la Copenhagen Fashion Week, combinándolas con un jersey de lana (imprescindible en la ciudad danesa), botas cowboy y abrigo de corte masculino. Este tipo de faldas son muy favorecedoras y muy originales, por lo que sabemos que se convertirán en un must en nuestro armario esta primavera. ¿Cómo combinar esta prenda los próximos meses? Si aún no te has hecho con ninguna, te recomendamos hacerte con una en color negro, ya que es una tonalidad muy elegante que combina con absolutamente todo. Llévala con una camisa de rayas o un jersey de lana con unas bailarinas tipo Mary Jane también en negro y súmale un lazo en el pelo al más puro estilo 'coquette'. Las faldas de globo son elegantes, sofisticadas y están en tendencia, ¿a qué esperas para hacerte con una de ellas?

Falda mini globo, de Stradivarius (25,99 euros)

Falda mini globo Stradivarius

Falda mini globo, de Zara (22,95 euros)

Falda mini globo Zara

Falda midi globo, de Zara (25,95 euros)

Falda midi globo Zara

Las faldas de estilo globo será un imprescindible en nuestro armario esta primavera y todas las amantes de la moda la llevarán con camiseta y bailarinas.