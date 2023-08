Los vestidos de encaje son un imprescindible en verano y Carmen Lomana lo luce así de bien durante sus vacaciones en alta mar

Un look de lo más sencillo, sexy y arriesgado, así es el vestido con el que nos ha dado los buenos días Carmen Lomana desde sus vacaciones en alta mar junto con amigos. La mujer más icónica de nuestro país no para de sorprendernos, y es que deslumbra allá donde va. Si bien hace unos días la veíamos lucir espectacular con un vestido midi rojo, Carmen Lomana acudía a su cita en un centro de belleza con un look de lo más elegante que combinaba con unas sandalias de tacón sensato en el mismo rojo, creando así un look que puede usar tanto para el día a día como para ocasiones más especiales. Sin embargo, para pasar unos días de vacaciones, Carmen Lomana opta en la mayoría de ocasiones por looks más casuales y sencillos, pese a que no pierde esa elegancia que la caracteriza. A principios de verano nos demostraba que los 'total looks' de crochet son un imprescindible, como este look de shorts y top que Carmen Lomana usó para una tarde con amigos en la piscina. Para unos días de tranquilidad y diversión, la celebritie despunta con un vestido de encaje de manga corta, cuello a la caja y de corte midi en tejido de encaje que, con lo cual, deja entrever el clásico bikini de rayas blanco y azul marino de corte de triángulo que luce, un bikini que realza la silueta y hace efecto tipazo.

Los vestidos de encaje son una opción muy sencilla y cómoda perfecta para las vacaciones de verano y aquellos días que lo pasamos en la playa, ya que son frescos y deja ver el bikini que llevamos debajo. Con este tipo de vestidos podemos arriesgar y usarlo con un bikini flúor, como el bikini flúor de María Pombo en rosa y naranja, un conjunto que sienta fenomenal a las chicas morenas ya que potencia el tono bronceado de la piel, o con el bikini que tan de moda se ha puesto este verano, el bikini de crochet de Rocío Osorno. Dos tendencias en auge este verano, el encaje y el crochet se han convertido en dos imprescindible en nuestra maleta de verano, haciéndose con la mayoría de las prendas de nuestro armario. Sin lugar a dudas, Carmen Lomana despunta con este vestido tan arriesgado, elegante y sexy que no ha dejado indiferente a nadie.

Vestido de encaje blanco @carmen_lomana

Vestido corto guipur, de Mango (15,99 €)

Vestido corto guipur Mango

Sin duda, la opción perfecta para lucir perfecta estas vacaciones de verano.