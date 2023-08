Carmen Lomana se convierte en la Gigi Hadid de Marbella con el vestido camisero más especial de Alberta Ferretti

Si hablamos de elegancia, inevitablemente, ella nos viene a la mente.Carmen Lomana es sinónimo de sofisticación, estilo, glamour y buen gusto y, en los últimos días no para de demostrárnoslo. El domingo se convertía en toda una diosa 'Mermaidcore' con el vestido más espectacular de Christian Dior con el que acudió a la XIV edición de la Gala Starlite y ayer nos volvía a enamorar con la propuesta boho, juvenil y multicolor que escogía para acudir al conciertode Luis Fonsi, dentro del marco del festival boutique de Marbella. Ahora y, con motivo de sus vacaciones en la exclusiva ciudad malagueña, Carmen Lomananos ha vuelto a dar otra lección de estilismo. La empresaria ha quedado para comer en el Marbella Club con su amigo, el fotógrafo Manuel Martos y nos ha demostrados que, cuando hay estilo, la moda no tienen edad, al igual que hizo Pilar de Arce ayer, enseñándonos el conjunto boho más ideal de las rebajas de Pull and Bear.

En esta ocasión, Carmen Lomana ha escogido un vestido de Alberta Ferretti, una prenda muy especial que ya le vimos, en su día, a la modelo Gigi Hadid. Se trata de un exclusivo diseño, que pertenece a la colección Resort 2018 de la firma y que está confeccionado completamente en seda y forrado a partir de un 84% de acetato, un 10% de seda y un 6% de elastano. Se trata de un vestido diseñado como un modelo camisero, con botonadura central y bajo acabado en vuelto. Carmen Lomana le ha dado su toque personal combinándolo con un maxi cinturón boho.

Carmen Lomana y Manuel Martos @carmen_lomana

Vestido largo estampado de Alberta Ferretti, en Thebs (1.675€)

Vestido largo estampado Alberta Ferretti

Un look ideal que Carmen Lomana ha querido completar con sus sandalias doradas de tacón sensato favoritas, con tiras cruzadas y efecto acolchado, con las que ya la hemos visto en otras ocasiones.