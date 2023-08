María Pombo sabe que los bikinis en tonos flúor son los que más favorecen y elevan el tono bronceado de la piel y nos lo demuestra con uno que hace efecto tipazo

A estas alturas del verano, somos muchas las que aún estamos de vacaciones y podemos lucir los bikinis más estilosos, sencillos y cómodos para tomar los últimos rayos de sol en nuestra playa favorita. Ya sea en el sur, más concretamente en Zahara de los Atunes, como Anna Padilla y el bikini de flores made in Spain que combinaba con unos pantalones de lino en blanco, la opción perfecta para ver el atardecer los últimos días de agosto, o en el norte, María Pombo nos sorprendía el día de ayer con una foto en la playa donde tomaba tranquilamente el sol con su familia. En cuanto a bikinis, son muchos los diseños, cortes y estilos que podemos encontrar en el mercado, aunque los mejores bikinis para tomar el sol son aquellos de tipo triángulo, ya que pueden ajustarse y permite que tengamos el mínimo de marca posible en la piel, obteniendo como resultado un bronceado uniforme. María Pombo lo sabe y así lucía en el día de ayer un bikini de triángulo en tonos flúor, una opción perfecta porque el tono rosa y naranja potencia el tono bronceado de la piel, además de enmarcar la figura y estilizarla.

Sin embargo, no es la única que ha lucido este verano un bikini flúor, y es que María Pedraza lucía un bikini naranja durante sus vacaciones de verano en un barco en las islas con un bikini tipo bandot y unas braguitas negras, un look muy básico y todoterreno para pasar el día en el mar sin preocuparse de que se desate el bikini por algún lado. La opción de María Pombo es diferente, y es que los bikinis de tipo triángulo en dos tonos lo hace más divertido y, a su vez, diferente. Compuesto por la parte de arriba en triángulo y la braguita tipo brasileña, es un conjunto que sienta fenomenal y hace un cuerpo muy bonito, ya que el triángulo realza el pecho. Pero, ahora que los días comienzan a ser más cortos y la brisa del mar refresca durante las tardes, las chicas que, como María Pombo, veranean en el norte, deben de meter en su bolso de la playa una sudadera o un jersey fino, creando así looks de lo más sencillos y muy favorecedores, típico de las chicas del norte. Por ejemplo, hace unos días, la influencer dejaba ver en sus redes un look perfecto para estas tardes compuesto por un jersey de rayas, vestido blanco y botas cowboy, María Pombo es toda una inspiración para todas sus seguidoras.

Bikini Playitas V3, de Drope Clothing (64.00€)

Una opción perfecta para tomar el sol los últimos días de verano.