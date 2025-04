Vestidos de lunares que vas a seguir llevando mucho después de la Feria de Abril

Estamos a tan solo 6 días de la Feria de Abril de 2025, una de las semanas más grandes para la capital andaluza que tendrá lugar del 6 de mayo al 11 de mayo, con la tradicional cena del 'pescaíto' en la noche del lunes 5. Si todavía no has decidido que ponerte para estar a la altura de las sevillanas más elegantes, tenemos la solución perfecta: un vestido de lunares que podrás ponerte durante lo que resta de primavera y todo el verano.

Y es que los lunares no solo son uno de los estampados más en tendencia esta temporada como nos dejó ver Carolina Herrera en su última colección de pasarela, también son la clave de estilo más estilosa para derrochar glamur por las calles de Sevilla en la Feria de Abril. Uno de nuestros propósitos fashion para este año es no volver a comprar nada que nos vayamos a poner solo una vez, y con esto en mente hemos seleccionado 6 vestidos de lunares que no te cansarás de poner en los próximos meses, y si no espera y verás.

Los vestidos de lunares más bonitos que te querrás poner después de la Feria de Abril

Esta primavera, los lunares son mucho más que un guiño al sur. Son el estampado más buscado por las que más saben de moda. En versión clásica blanco y negro, en tonos pastel o con toques rojos, este print está viviendo un renacer que va más allá de lo folclórico. Ya no necesitas un mantón para llevarlo con estilo: basta con unas sandalias minimalistas, una coleta pulida y pendientes dorados. Así de fácil. Así de efectivo.

La clave está en elegir un vestido que puedas adaptar según el contexto. Para la Feria, combínalo con unos mules o unas alpargatas con cuña; para una comunión, bastará con cambiar los accesorios; y para el día a día, añade una cazadora vaquera y unas sandalias planas. Los modelos con escote cruzado o silueta envolvente estilizan y sientan de maravilla, mientras que las versiones cut-out o con detalles fruncidos son perfectas para looks más atrevidos. ¿El resultado? Una inversión en estilo que no se queda en el Real de la Feria.

Vestido halter lunares zw collection, de Zara (59,95 euros)

Vestido halter lunares zw collection. Zara

Diseño largo confeccionado en tejido ligero. Cuello halter ajustable al cuello. Estampado con pequeños lunares negros sobre un fondo blanco.

Vestido topos cuerpo drapeado, de Mango (99,99 euros)

Vestido topos cuerpo drapeado. Mango

Vestido con escote palabra de honor de diseño evasé. Presenta sutiles drapeados en la parte superior y falda con movimiento. Disponible en color blanco roto con lunares negros de tamaño mediano.

Vestido off-the shoulder, de H&M (49,99 euros)

Vestido off-the shoulder. H&M

Vestido de corte midi con escote barco acompañado de un gran volante. Diseño ajustado. Se presenta en un fondo de color crema y lunares en color negro.

Vestido alpujarra blanco lunares, de Buganco (39,90 euros)

Vestido alpujarra blanco lunares. Buganco

Diseño midi de corte asimétrico y maxi lazo a la altura del hombro. Presenta un corte recto y una ligera abertura en la parte trasera. Disponible en color blanco con lunares de tamaño mediano en color negro.

Vestido largo monocromático con estampado de lunares, de Asos (74,99 euros)

Vestido largo monocromático con estampado de lunares. Asos

Vestido de corte largo confeccionado en un tejido ligero y fluido. Se presenta en un diseño de color blanco con grandes lunares negros. Cuello halter y espalda al descubierto.

Vestido gala lunares, de Bruna (165 euros)

Vestido gala lunares. Bruna

Diseño midi con bajo asimétrico y confeccionado en crepé. Detalles de fruncidos a la altura de la cintura, escote en pico y manga larga. Disponible en color blanco con estampado de pequeños lunares negros.

Si pensabas que un vestido de lunares solo tenía sentido con una flor en el pelo y un rebujito en la mano, prepárate para cambiar de opinión. Porque estos diseños son tan bonitos que vas a querer llevarlos en todos tus looks de primavera-verano. Y sí, también cuando la Feria haya terminado.