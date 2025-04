20 vestidos de Zara, Mango y Sfera para la Feria de Abril aprobados por las editoras de moda andaluzas

Cada vez se escucha más cerca el flamenco, el chin chin de los rebujitos o las dudas sobre cómo ir vestida a la Feria de Abril. Siendo totalmente sinceras, faltan solo dos semanas para dirigirnos al Real y todavía no tenemos el atuendo perfecto, fresquito e idóneo para la ocasión sin necesidad de ir con trajes de flamenca (o, por lo menos, no durante todos los días). Eso sí, como expertas en encontrar las vestimentas de última hora, lo hemos vuelto a hacer: hemos dado con los mejores looks para la Feria de Abril 2025. Y ni monos largos ni conjuntos, los vestidos son la alternativa más socorrida, cómoda y versátil con la que arrasar.

A estas alturas del año solamente nos fiamos de las opiniones de las editoras de moda andaluzas, quienes son las especializadas en dar con los vestidos de invitada para la Feria de Abril fáciles de encontrar. Marcas españolas low cost del calibre de Zara, Mango y Sfera han vuelto a ayudarnos en la selección de los modelos que no solamente utilizarás la semana del 6 de mayo, sino que también en otros momentos, como en una cena romántica este verano o en un look de invitada para bodas, bautizos o comuniones. Desde el más sencillo y económico (pero, con un toque folklore) con un precio de 36 euros hasta el más detallista y confeccionado con materiales de alta calidad de 119 euros. Un listado de 20 vestidos para la Feria de Abril 2025 apto para todos los bolsillos o estilos que combinaremos con cuñas cómodas y esenciales para la ocasión y mantones de Manila.

Vestidos perfectos para la Feria de Abril 2025 de Zara, Mango y Sfera

Las celebridades e influencers ya se han encargado de inspirarnos con un sinfín de opciones para vestir durante la semana de la Feria de Abril. Ahora hemos tomado el relevo en la sección Lifestyle de La Razón a través de una serie de vestidos de Zara, Mango y Sfera con diferentes patrones, estampados, colorimetrías o escotes. Sobre todo, abundan aquellos con toques españoles que no puede estar más en sintonía con la ocasión: bordados, volantes o flecos. Asimismo, los estampados florales o de lunares no pueden faltar en esta selección versátil que es totalmente funcional tanto para un evento de día o de noche como para ir al Real.

Vestido con flecos y bordados, de Zara (80 euros)

Vestido con flecos y bordados. Zara

Vestido de escote asimétrico, de Zara (119 euros)

Vestido de escote asimétrico. Zara

Vestido en mantequilla, de Zara (60 euros)

Vestido en mantequilla. Zara

Vestido de estampado floral, de Zara (90 euros)

Vestido de estampado floral. Zara

Vestido con transparencias, de Zara (60 euros)

Vestido con transparencias. Zara

Vestido con volantes, de Zara (60 euros)

Vestido con volantes. Zara

Vestido de lunares, de Zara (80 euros)

Vestido de lunares. Zara

Vestido de cuello halter, de Mango (46 euros)

Vestido de cuello halter. Mango

Vestido en rojo, de Mango (60 euros)

Vestido en rojo. Mango

Vestido de lunares fruncido, de Mango (100 euros)

Vestido de lunares fruncido. Mango

Vestido degradado, de Mango (70 euros)

Vestido degradado. Mango

Vestido combinado, de Mango (90 euros)

Vestido combinado. Mango

Vestido de cintura baja, de Mango (120 euros)

Vestido de cintura baja. Mango

Vestido de escote cascada, de Mango (60 euros)

Vestido de escote cascada. Mango

Vestido satinado con flecos, de Sfera (70 euros)

Vestido satinado con flecos. Sfera

Vestido con bajo de flecos, de Sfera (36 euros)

Vestido con bajo de flecos. Sfera

Vestido bicolor, de Sfera (36 euros)

Vestido bicolor. Sfera

Vestido plisado, de Sfera (60 euros)

Vestido plisado. Sfera

Vestido manga capa, de Sfera (40 euros)

Vestido manga capa. Sfera

Vestido guipur, de Sfera (70 euros)

Vestido guipur. Sfera

Tus problemas o dudas sobre dónde encontrar los mejores vestidos para la Feria de Abril se acaban de reducir con estos 20 modelos de Zara, Mango y Sfera. Originales, favorecedores y con capacidad de ser combinados de multitudes formas. ¿Cuál es tu favorito?