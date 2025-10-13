Los vestidos de novia de la aristocracia española más comentados este 2025

La aristocracia ha vuelto a estar en boca de todos durante este 2025, causando sensaciones con las bodas más comentadas. Han ocupado gran parte de nuestros artículos, así como han sido las protagonistas de portadas de revistas y, sobre todo, han vuelto a convertirse en una potente fuente de inspiración para las próximas bridals. Siempre que se anuncia un compromiso se crea una alta expectación acompañada del deseo de descubrir todos los detalles, como los vestidos de novia. Un aspecto de lo más relevante que ha tenido un giro de 180 grados a lo largo de estos meses debido a una apuesta por la modernidad, contemporaneidad y actualización de las tendencias.

Los códigos de vestimenta o aquello con lo que estábamos acostumbrados a observar en los looks nupciales de la jet set se ha reinterpretado hasta dejar huella. Frente a los cortes princesa, los encajes de trabajo minucioso o los volúmenes románticos se han instalado el minimalismo combinado con la absoluta sofisticación. En sí, hemos visto siluetas relajadas, lineas limpias, caídas ligeras o adornos sutiles que dan un plus al estilismo sin ser estridente. A todo ello, también ha habido una mirada hacia la artesanía española, donde han fusionado la personalidad de cada una de las novias a la autenticidad que ahora mismo estamos viendo en sus atuendos. Desde los más consagrados en el panorama actual, como Navascués, hasta los más emergentes que están teniendo cabida en la socialite junto con una difusión mediática. A continuación, repasamos los vestidos de novia de la aristocracia española más en tendencia este 2025.

Bárbara Mirjan: un homenaje a la tradición y clasismo

De la misma manera que vimos en el vestido de novia de Teresa Urquijo en su boda con Almeida, Bárbara Mirjan también escogió la firma madrileña Navascués para brillar en uno de los días más recordados de su vida con Cayetano Martínez de Irujo. Una alternativa que evocó tradición, clasismo y artesanía en una ceremonia celebrada en Sevilla. Destacó por un escote cuadrado que enmarca el rostro, mangas largas ligeramente abullonadas y un cuerpo entallado que finaliza con una falda con volumen, movimiento y bordados delicadamente situados en la cintura. Lo culminó con un velo largo de tul etéreo y una tiara joya que agravaba el toque aristocrático.

Cayetano Martínez de Irujo contrae matrimonio con Bárbara Mirján en Sevilla Raúl Caro Agencia EFE

Marta Elourdy: el minimalismo personificado

En su boda con Jean Philippe Denizot Elzaburu en Toledo, Marta Elorduy se decantó por un diseño clásico de Inés Martín Alcalde con pequeños toques que le convirtió en una de las novias más originales de este verano. Lo que más llamó la atención fue su escote asimétrico con mangas ligeramente abullonadas y terminaciones en pequeño vuelo de tejido fluido. El cuerpo se ajusta a la silueta junto con una falda de corte recto, sin volumen pero sí con un vuelo delicado que da el movimiento que requiere el estilismo. Otro de los detalles más especiales fue la segunda falda asimétrica, también, que se ajusta a la cintura para estilizar su cuerpo.

Boda de Marta Elorduy Tourné y Jean Philippe Denizot Elzaburu. Gtres

Casilda de Nicolás: lo clásico combinado con detalles distintivos

Este verano también, Casilda de Nicolás pasó por el altar para contraer matrimonio con el nieto de la princesa Tessa de Baviera, prima segunda del rey Juan Carlos. En esta ocasión, deslumbró con un vestido de novia al estilo princesa, siguiendo su estética clásica, de escote redondeado, mangas cortas y falda evasé con una larga cola. Lo completó con un moño trenzado junto con una tiara, donde se posaba una preciosa mantilla de encaje. De la misma manera que Mirján, ha alcanzado a ser una inspiración sofisticada y perfecta para aquellas bridals que buscan lo sobrio y destacar de una manera más sutil de la mano de complementos más llamativos.

Vestido de novia de Casilda de Nicolás. Gtres

Andrea García: el aire bohemio de esta temporada

Una de las tendencias más presentes de esta temporada es el estilo bohemio, al que se sumó Andrea García el día de su boda con Jaime Martínez-Bordiú. Un vestido de novia con encajes, transparencias y bordados con el que se convirtió en la bridal más sensata e inspiracional para las que pasarán por el altar en el futuro. Claudia Llagostera fue la diseñadora española que lo hizo posible a partir de un tejido vintage de 1880 conocido como el bordado Cornely. A todo ello, también se llegó a combinar distintos materiales, como encajes, seda o linos para crear un diseño delicado y effortless de cuello a la caja, mangas largas y silueta ligeramente ajustada a su cuerpo, hasta acabar con una falda con volante.

Vestido de novia de Andrea García. Gtres

Micaela Belmont: fiel a la tradición siendo la mas original

Una de las más originales ha sido Micaela Belmont este fin de semanas. Y es que ha sido un vestido de novia repleto de trenzados tradicionales andinos acabados en un tono plateado satinado discreto y sutil, huyendo del clásico blanco. brinda un cuello redondo con pequeñas aberturas que juegan entre trenzados y trenzados que dan paso a un cuerpo encorsetado que estiliza su figura junto con unas mangas acampanadas, semitransparentes en blanco y fluidas que se esconden tras las tiras que nacen de los hombros. De la misma manera ocurre a partir de la cintura, donde actúan como sobrefalda que da un movimiento absoluto sobre una capa de gasa del mismo tono que termina con cola sutil.

Boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo en Cáceres. Gtres

Los vestidos de novia de las aristócratas españolas de este 2025 han dejado un legado de estilo, así como nuevas tendencias a la vista. Ahora que estamos a pocos meses de dar la bienvenida al 2026 y, por ende, a una nueva temporada de bodas, no viene mal fijarnos en los detalles de estos diseños para futuras inspiraciones.