Bárbara Mirján se casa con Cayetano Martínez de Irujo en Sevilla con un vestido de líneas puras, velo infinito y tiara joya

Sevilla tiene un color especial siempre, pero hoy, 4 de octubre, ha brillado más que nunca. La ciudad se ha convertido en epicentro de la crónica social con la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján, un enlace que ha reunido tradición, aristocracia y moda a partes iguales. La Iglesia del Cristo de los Gitanos ha sido testigo del "sí, quiero" de una pareja que, tras más de diez años de relación, ha querido sellar su amor en un escenario tan solemne como cargado de simbolismo.

Desde que comenzaron su historia hace más de una década, la pareja ha sabido mantenerse al margen del ruido mediático. Hoy, esa discreción se ha transformado en elegancia pura: un enlace en el que la novia se ha convertido en la auténtica protagonista gracias a un vestido que quedará grabado en la memoria de la moda nupcial.

El vestido de Bárbara Mirján: sobriedad aristocrática con sello español

No es un secreto que las novias Navascués encarnan la exquisitez del clasicismo español. Y Bárbara Mirján no ha sido la excepción. La joven ha confiado en la firma madrileña, la misma que firmó el diseño de Teresa Urquijo en su enlace con Almeida, para crear un vestido atemporal, rotundo y de líneas impecables. La silueta, de clara inspiración couture, se construye sobre un escote cuadrado que enmarca el rostro, mangas largas ligeramente abullonadas y un cuerpo entallado que culmina en una falda con volumen, movimiento y bordados delicadamente situados en la cintura. El tejido, en un blanco radiante, potencia el aire regio de una novia que parecía recién salida de una pintura clásica.

Vestido novia Bárbara Mirján. Gtres

El velo infinito de tul etéreo y la tiara joya completaban un look con reminiscencias aristocráticas que, sin caer en la ostentación, resumía con maestría lo que significa casarse en Sevilla: tradición y grandeza, con la sutileza de un gesto eterno.

Detalle velo Bárbara Mirján. Gtres

Los zapatos personalizados made in Spain

Si el vestido hablaba de clasicismo, los zapatos de Bárbara Mirján susurraban modernidad. La novia ha apostado por un diseño a medida de Isabel Abdo, concretamente el modelo Megan: unos salones en piel blanca con tacón de 10 cm concebidos para estilizar la figura y acompañar la majestuosidad del vestido.

Zapatos de novia de Bárbara Mirján. Isabel Aldo

Lejos de ser un simple complemento, este modelo marca además el debut de la diseñadora en el universo bridal, inaugurando una colección de novias con piezas exclusivas, pensadas para quienes desean un calzado que sea tan personal como inolvidable. Una declaración de intenciones que convierte a Abdo en nombre a seguir en el nuevo lujo español.

Bárbara Mirján: inspiración de novia clásica y majestuosa

Con este estilismo, la ya esposa de Cayetano Martínez de Irujo se posiciona como una de las novias más icónicas de 2025. Su apuesta por la sobriedad refinada, la silueta escultórica y los guiños a la alta costura española han dejado una estampa que trasciende la crónica social para instalarse en el territorio de la moda. Y que estamos seguras servirá de inspiración para aquellas mujeres que busquen en el clasicismo minimalista su carta de presentación en su día más especial.