Julia Bolaños se casa con un look nupcial al estilo años 50, de firma española y manto histórico

Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos también han celebrado el amor este fin de semana. La boda de Lucía Entrecanales y Lazlo Bene, Andrea García con Jaime Martínez-Bordiú o Selena Gomez y Benny Blanco no han sido las únicas, puesto que nos hemos desplazado hasta Sevilla, concretamente a Carmona, donde hemos descubierto todos los detalles del vestido de novia de la hija de Luís Bolaños, propietario de iberhanse-NaturGreen.

Tras varios años de noviazgo, la pareja ha pasado por el altar en la emblemática iglesia de Santa Maria, templo religioso donde Julia Bolaños ha llegado cogida del brazo de su padre delante de cientos de invitados, entre ellos Manuela Villena o Nieves Álvarez. Para un día tan especial como este, Julia Bolaños ha escogido un vestido de novia de inspiración años 50 con un estilo romántico discreto con el que ha deslumbrado con máxima sofisticación. Dicho diseño cuenta con varios detalles que nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido en este artículo.

Así es el vestido de novia de Julia Bolaños: con flores bordadas y escote barco

Julia Bolaños ha confiado en Jorge Vázquez para deslumbrar su vestido de novia de inspiración años 50. Dicho diseñador ha vestido a aristócratas de gran calibre como Tamara Falcó, Sassa de Osma o a la mismísima Reina Letizia. Ahora, ha tenido el honor de ser el encargado de hacer brillar a la primogénita de Luís Bolaños con una inclinación atemporal, así como clásica. Está confeccionado en garza de seda triple italiana de color nácar como toque distintivo. Brinda un escote barco con mangas francesas ligeramente ajustadas junto con un fajín en diagonal (técnica que ayuda a estilizar la figura). Continúa de una falda desmontable en el delantero, de la misma manera que la cola de dos metros y medio, y botones forrados en la espalda.

Vestido de novia de Julia Bolaños. Gtres

Lo más característico y llamativo de este vestido de novia de Julia Bolaños ha sido el bordado floral trabajado minuciosamente, todo un sello identificativo del diseñador. Se decora desde la zona lateral del escote hasta las mangas y los laterales del diseño. Le añadió unos zapatos de tacón en blanco roto con punta cuadrada (un plus más moderno) y un ramo de flores en cascada de pequeñas flores blancas, también, de inspiración años 80 y acentuando ese añadido más tradicional.

Vestido de novia de Julia Bolaños. Gtres

Un manto con historia del siglo XVIII

De la misma manera que vimos durante el viernes en el look nupcial de Andrea García, el manto de Julia Bolaños también es vintage, concretamente del siglo XVIII. Y es que se trata de un tejido de dicha época que destaca por sus bordados florales y su color beige, como muestra del paso de los años. Una fusión perfecto de lo contemporáneo con lo más de herencia como un resultado armonioso.

Vestido de novia de Julia Bolaños. Gtres

Dicho manto lo ha sujetado con una peineta sobre un moño bajo con toque desenfadado, que ha dejado observar los pendientes joya de herencia familiar. En cuanto al beauty, le hemos visto un efecto glow con piel jugosa junto con una sombra de ojos en marrón para ganar profundidad en la mirada y labios rosados definidos.

Vestido de novia de Julia Bolaños. Gtres

Julia Bolaños ha sido una de las novias más esperadas de este fin de semana. Con un diseño de firma española ha trasmitido el sentimiento de herencia, así como una inspiración clásica llevada y actualizada a nuestros días. Sin ninguna duda, se ha convertido en toda una fuente de inspiración para las próximas bridals.