El vestido de novia de Selena Gomez en su boda con Benny Blanco: de inspiración hollywoodiense, cuello halter y plumas

¡Selena Gomez y Benny Blanco están casados! Hace menos de un año, la actriz nos lo comunicaba vía Instagram con un selfie con rostro emocionado y anillo de compromiso de diamante. Un fenómeno que muchos de nosotros nos ha sabido a nostalgia, puesto que los que somos de la generación Disney Chanel hemos crecido de su mano con series como Los magos de Waverly Place o películas como Programa de Protección de Princesas. Ahora, nuestro icono de la infancia ha dado el 'sí quiero' con su pareja, a la que conoció en el año 2023.

De la misma manera que nos anunció la gran noticia en las redes sociales, ha seguido el mismo camino con las fotografías de recién casados. Lo ha hecho en modo de álbum en un entorno de naturaleza al estilo film. Una serie de imágenes y videos que nos han permitido conocer todos los detalles del vestido de novia de Selena Gomez. Se ha tratado de una boda con máxima discreción e íntima en una finca privada ubicada en Santa Bárbara (California) rodeados de los familiares y amigos más cercanos. Ahora, han sellado el amor convirtiéndose en marido y mujer este 27 de septiembre de 2025, como bien nos ha hecho descubrir la celebridad.

Los detalles del vestido de novia de Selena Gomez

Selena Gomez se ha casado con un vestido de novia de Ralph Lauren de estilo hollywoodiense que no ha dejado indiferente a nadie. Con una inclinación romántica y una silueta estructurada, es un diseño que brinda un cuello halter que incluye detalles de bordados florales con encajes y plumas, acompañado de un cuerpo perfectamente ajustado con drapeado. Le sigue un escote en la espalda que refleja la elegancia y sofisticación y una falda fluida satinada con caída liviana y relajada con cola. En cuanto al beauty, Selena Gomez ha apostado por su amor hacia el cabello suelto con ondas sutiles y raya hacia un lado, siguiendo esta estética Old Hollywood de la que estamos hablando.

Aunque las imágenes no nos dejen ver con nitidez, podemos observar un look de maquillaje de efecto luminoso con sombra de ojos más oscura para ganar profundidad en la mirada y labios rosados bien definidos. También, ha optado por una manicura de efecto glaseado en tono anacarado, perfecta para estilizar las manos en un día tan especial como este. Ha apostado por el minimalismo con un ramo de flores blancas y pequeñas.

Uno de los anillos de compromiso más prestigiosos de las celebridades

"Para siempre comienza ahora", así nos anunció Selena Gomez su boda con Benny Blanco. Una serie de fotografías donde vimos a la perfección el anillo de compromiso, su rostro ilusionado y una enternecedora pose de ambos. La pareja comenzó con una amistad, pero a mediados de 2023 confirmaron su relación hasta convertirse en matrimonio este sábado. Junto con el de su mejor amiga Taylor Swift o Georgina Rodríguez, se posiciona como uno de los anillos de compromiso más impresionantes de las celebridades. Se trata de un diamante de más de 3 quilates, engarzado en oro y con corte marquesa, junto co una banda de oro y decorada con diamantes más pequeños y ovalados.

Y fueron felices y comieron perdices. Así ha sido la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, un acontecimiento que muchos de nosotros estábamos esperando desde su anuncio hace 10 meses.