Micaela Belmont es la novia más original con un vestido trenzado plateado en su boda con Fernando Palazuelo en Cáceres

Este sábado han sonado campanas en la Parroquia de Santiago, Cáceres, alrededor de las 14.00 horas. Al fin ha llegado una de las bodas de la aristocracia española más esperadas de este fin de semana: la ceremonia de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont. Tras la noticia de su compromiso y siete años de noviazgo, ambos han pasado por el altar este 11 de octubre, una fecha que marcará en la historia de su relación. De la misma manera la actriz peruana, puesto que ha sido la novia más original de los últimos meses.

Venimos del enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan, donde el sábado anterior se reunieron personalidades de la jet set del calibre como Carmen Lomana, Tana Rivera u Olivia de Borbón. Ahora, la boda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont es noticia del día donde han declarado el amor delante de más de 300 invitados, entre ellos Ágatha Ruiz de la Prada o Sofía Palazuelo con vestido elegante y pamela. Todas ellas han convertido el templo religioso en toda una pasarela de la moda minutos antes de que llegara la novia con rostro emocionado y protagonizando uno de los momentos más esperados, como es la entrada. Delante de los asistentes, así como del público en las puertas, hemos descubierto todos los detalles del vestido de novia de Micaela Belmont.

Los detalles del vestido de novia de Micaela Belmont en su boda con Fernando Palazuelo

Como decíamos, la actriz peruana ha alcanzado a ser una de las más distintivas y con mucha personalidad en los últimos meses. Atrevido, con seña de identidad y con un honor a su tierra. Lejos al clásico vestido blanco puro, Micaela Belmont ha recurrido a un vestido de novia repleto de trenzados tradicionales andinos acabados en un tono plateado satinado discreto y sutil.

Boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo en Cáceres. Gtres

Destaca con un cuello redondo con pequeñas aberturas que juegan entre trenzados y trenzados que dan paso a un cuerpo encorsetado que estiliza su figura junto con unas mangas acampanadas, semitransparentes en blanco y fluidas que se esconden tras las tiras que nacen de los hombros. De la misma manera ocurre a partir de la cintura, donde actúan como sobrefalda que da un movimiento absoluto sobre una capa de gasa del mismo tono que termina con cola sutil.

Boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo en Cáceres. Gtres

Complementos sutiles que endulzan el look

Como el vestido de novia dice absolutamente todo, le ha dado el mayor protagonismo a este con complementos que no llaman la atención y siguen una línea de sutileza. Y es que solamente ha utilizado pendientes redondos y un anillo junto con unos zapatos de tacón en blanco acabados en punta. Ha sabido equilibrar el maximalista del atuendo junto con accesorios discretos que lo acompañan y acentúan un aire más sofisticado. También, ha completado con un ramo de flores del jarro para dar una inclinación más campestre.

Boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo en Cáceres. Gtres

En cuanto a términos de belleza, ha escogido un moño bajo nada pulido y con raya en medio en el que se posa el velo largo que complementa el estilismo nupcial de ensueño. También, con un look de maquillaje natural, de acabado luminoso, y protagonizado por tonos naturales y rosados.