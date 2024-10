Nos encanta el vestido marrón de 'efecto tipazo' con hombreras de Zara que María José Suárez ya ha estrenado

No hay día que alguna de nuestras famosas favoritas no nos cree una necesidad con una prenda de Zara, y ahora ha sido María José Suárez con este vestido marrón con hombreras de 'efecto tipazo' y de lo más sexy. Las historia de las hombreras es uno de esos relatos que merece la pena destacar, pues si bien recientemente exclusivas casas de moda como Saint Laurenthan viralizado los diseños de su última colección apostando por este elemento almohadillado como su eje vertebral sobre la pasarela de Paris Fashion Week, lo cierto es que su historia guarda tras de sí una connotación social que ha jugado un papel clave en el empoderamiento y la emancipación de la mujer. Y María José Suárez nos lo ha dejado claro con este vestido de Zara.

Esta tendencia, pese a no poner de acuerdo a todos los aficionados del mundo de la moda, se convirtió en un valor seguro, al igual que el estampado de pata de gallo o la falda de corte midi. Y este vestido de Zara no nos puede hacer amar más las hombreras. Un diseño marrón con escote en V, hombreras muy marcadas y fruncidos de esos que hace 'efecto tipazo', aunque María José Suárez no lo necesite. Además, es tan elegante que te puede servir para ser la invitada perfecta de otoño, con uno de los colores que no falla en cada temporada de frío, el marrón.

El look de María José Suárez. Instagram

Vestido largo hombreras frunces de Zara (39,95 euros)

Se trata de este vestido de nueva colección de Zara con escote pico pronunciado. Mang larga con hombreras y detalle de frunces.