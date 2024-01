Vicky Martín Berrocal aterriza en Madrid desde las Bahamas con un look de aeropuerto casual (y muy cómodo)

Vicky Martín Berrocal ha aterrizado en Madrid desde las Bahamas y nosotras nos hemos dudado en fijarnos en su outfit. Tras disfrutar de unas fechas navideñas de lo más relajantes entre las playas paradisiacas con su hermana, madre e hija Alba Díaz, la celebrity ha aparecido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con un look de aeropuerto casualy cómodo (además de muy sport). Y es que durante sus vacaciones ha lucido distintas propuestas estilísticas que nosotras pensamos apuntar para tenerlas en cuenta en esta primavera y verano. Desde el vestido satinado y ajustado para presumir de tipazo hasta la túnica animal print con transparencias. Vicky Martín Berrocal es todo un icono de la moda y, es por ello que todas estas prendas que ha lucido han marcado tendencia para todos los looks de playa y piscina de este año. De la misma manera, Alba Díaztambién ha derrochado estilo con sus outfits más sexys, como el bañador morado que nunca pasa de moda o el vestido largo (y con la espalda descubierta) de brillantes.

Después de, aproximadamente, dos semanas entre aguas cristalinas y momentos familiares, Vicky Martín Berrocal ha llegado a la capital española con un estilismo súper comfy y básico. Se trata de la sudadera en negro que todas tenemos en el armario y la gorra con visera y detalle delantero que siempre nos eleva el look. Indiscutiblemente, la diseñadora de moda no ha dudado en apostar por una fórmula auténtica y confiada para cruzar el charco. No obstante, esta semana empieza la rutina y la vuelta a la oficina, por lo que Vicky Martín Berrocal tendrá la necesidad de volver a sus estilismos de invierno para sobrevivir al frío de Madrid.

Vicky Martín Berrocal no desvela si ha hablado con Bertín Osborne estos días EUROPAPRESS

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a Madrid con un look de aeropuerto casual (pero, con un toque de moda), perfecto para estar cómoda en un viaje largo.