El vestido plateado de brillos de Alba Díaz es todo lo que necesitas para ser una diosa esta Nochevieja

Puede que aún no tengas preparado tu look de Nochevieja. No te preocupes, nos pasa a todas. Dejamos todo para el último momento, ya sea buscando los regalos de los Reyes Magos o descansando de viaje tal y como está haciendo Amelia Bono en Roma y es cuando nos percatamos de que no tenemos el espectacular vestido que nos acompañe a entrar en el 2024 con el mejor de nuestras sonrisas. Por esta misma razón, nuestras influencers favoritas nos hacen el trabajo más fácil, pues ellas, durante todo el mes de diciembre, sacan sus mejores galas con aquellas piezas llenas de brillos, lentejuelas y terciopelo y nos enseñan los posibleslooks de Nochevieja que podemos recrear en nuestras casas. Si bien Rocío Osorno es la estrella de los looks de invitada, también lo es durante estas fechas, pues Rocío Osorno y su vestido joya semitransparente de Zara ha conquistado a todas sus seguidoras, así como el mini vestido de Rocío Osorno en color camel muy ajustado también con brillos y de Zara que combinaba con medias negras y chaqueta torera, la opción perfecta para aquellas chicas que quieran ir más discretas. Alba Díaz, una de las influencers más jóvenes del panorama español, no ha querido quedarse atrás y nos enseñaba en el día de ayer un vestido de brillos plateado muy ajustado cuyo protagonismo reside en la espalda, un gran escote que no ha dejado indiferente a nadie.

Alba Díaz está pasando, junto a su madre, Vicky Martín Berrocal, unos días de vacaciones en República Dominicana, dejándonos unos looks muy veraniegos y atractivos que nos hacen querer que el verano 2024 llegue ya. Para el día de Nochebuena, Alba Díaz apostaba por un mono negro con transparencias y corsé que enamoró a todas sus seguidoras, pues se trata de un mono muy arriesgado y sexy muy ceñido solo apto para aquellas chicas con una gran personalidad, así como la tendencia 'no pants' a la que recurría Vicky Martín Berrocal, unos pantalones muy cortitos negros de lentejuelas que la celebritie lucía junto con bikini bardot y una camisa blanca abierta. Para la última noche en el paraíso, Alba Díaz apostaba por un vestido que muchas amantes de la moda ya han fichado, pues se trata de un modelo de brillos metalizado muy ajustado y manga larga cuyo detalle final está en la espalda, lo que lo convierte en un modelo especial y diferente ideal para el día de Nochevieja.

Vestido metálico, de House CB (170 euros)

Vestido metálico House CB

Se trata de un vestido sencillo y muy favorecedor con el que serás la reina de la fiesta esta Navidad 2023.