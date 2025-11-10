Vicky Martín Berrocal combina falda blanca y botas altas en el look más fácil (y elegante) de noviembre

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a demostrar que menos es más cuando las prendas son las adecuadas. La diseñadora ha compartido un look que resume perfectamente cómo vestir en otoño sin complicarse, apostando por colores neutros, tejidos cálidos y una combinación que nunca falla. El resultado es un estilismo elegante, cómodo y con ese punto de naturalidad que la caracteriza.

La protagonista del look es una falda blanca de corte midi, recta y con caída fluida. Una prenda que muchas veces pasa desapercibida en el armario y que, sin embargo, puede convertirse en la base perfecta de cualquier conjunto. El blanco no sólo funciona en verano: en otoño aporta luz, suaviza los looks y combina igual de bien con tonos tierra, negros o grises.

La clave está en las botas altas

Para acompañar la falda, Vicky Martín Berrocalha elegido unas botas altas en color marrón chocolate, con tacón moderado y caña amplia. Este tipo de bota no solo estiliza, sino que suma presencia y estructura al outfit, sobre todo cuando se lleva con falda. Al esconder ligeramente la bota bajo la tela, se crea una línea visual continua en la pierna que alarga la silueta sin esfuerzo.

Este combo falda + bota alta es uno de los más favorecedores de la temporada. No es tendencia pasajera: es uno de esos recursos que siempre funciona y que permite variar miles de veces solo cambiando la parte de arriba.

La chaqueta de cuero que equilibra todo

En la parte superior, Vicky lleva una chaqueta de cuero negra de corte amplio, con solapa marcada y cremallera. Una pieza con carácter, que contrasta con la suavidad de la falda blanca y equilibra el conjunto.

Ese contraste entre prenda suave + prenda con estructura es uno de los trucos visuales más efectivos en estilismo. La falda aporta ligereza, la chaqueta aporta fuerza. Juntas, funcionan con armonía.

Cómo copiarle el look a Vicky

Para rematar el look, Vicky opta por un bolso en tono crema, muy cercano al color de la falda. Este detalle es importante porque evita cortar la armonía del conjunto. El resultado es una paleta neutra, limpia y elegante.

Funciona porque está construido con básicos bien elegidos:

Falda blanca midi.

Botas altas marrones.

Chaqueta de cuero negra.

Bolso neutro.

No requiere compras nuevas. Solo saber combinar lo que ya tienes en el armario. Vicky Martín Berrocal nos deja un look que puede acompañarte desde lunes hasta domingo, adaptable a oficina, planes tranquilos o comidas con amigas. Sencillo, luminoso y con carácter. Uno de esos conjuntos que recuerdan que el estilo no está en llamar la atención, sino en elegir con intención.