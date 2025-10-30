Vicky Martín Berrocal tiene las botas más altas (y virales) de H&M que alargan las piernas y elevan cualquier look

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer. La diseñadora y empresaria andaluza se ha convertido una vez más en el mejor escaparate de estilo del otoño, esta vez con un look de aires urbanos y sofisticados donde las verdaderas protagonistas son unas botas XXL de H&M que prometen convertirse en el nuevo objeto de deseo de la temporada.

A través de su cuenta de Instagram, donde comparte con frecuencia sus estilismos más inspiradores, Vicky ha mostrado estas botas altas que ya han despertado la curiosidad de sus seguidoras. En sus stories explicaba: “Estas son las botas que llevo en el último post y por las que me habéis preguntado”. Y no es para menos: se trata de un modelo de caña muy alta, punta afilada y tacón fino, confeccionado en piel sintética negra, que aporta ese toque de poder y sensualidad tan característico en los looks de la diseñadora.

Las botas altas que estilizan al máximo

Estas botas firmadas por H&M son el ejemplo perfecto de cómo una prenda asequible puede elevar por completo un look. Su diseño ajustado y su acabado brillante crean un efecto visual que alarga las piernas y estiliza la figura, mientras que el tacón fino y moderado añade elegancia sin sacrificar comodidad.

Botas H&M. Instagram @vickymartinberrocal

Este tipo de bota, que recuerda a las de pasarela, encaja tanto con faldas midi como con vestidos camiseros o pantalones pitillo. Sin embargo, Vicky ha apostado por una de las combinaciones más potentes: botas XXL + pantalones negros + camisa blanca oversize.

Un look total black con sello de poder

Para acompañar estas botas, la diseñadora ha apostado por un estilismo monocromático con piezas básicas y atemporales, pero combinadas de forma magistral. Sobre la camisa blanca, Vicky añadió la cazadora efecto piel vital de Zara, tal y como confirmó en otra de sus historias, y completó el look con un bolso negro acolchado y unas gafas de sol rectangulares, su seña de identidad más reconocible.

El resultado es un conjunto que respira seguridad, fuerza y elegancia: un look urbano con una clara inspiración noventera que encajaría tanto para un plan de domingo como para un evento de día en la ciudad.

El efecto Vicky: cuando la moda se vuelve aspiracional

Cada vez que Vicky Martín Berrocal comparte un estilismo, logra que las prendas se agoten en cuestión de horas, y estas botas de H&M no serán la excepción. Con su combinación de piezas asequibles y un aire de lujo, ha demostrado que el estilo no depende del precio, sino de la actitud.

Este otoño, las botas altas vuelven a dominar el street style, pero si hay un modelo que reúne todas las tendencias —tacón fino, caña XXL, acabado brillante y diseño minimalista— son sin duda las de H&M que lleva Vicky Martín Berrocal. Unas botas que prometen convertirse en las más buscadas del otoño 2025.