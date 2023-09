Amelia Bono vuelve al cole con el uniforme básico de septiembre con vaqueros que nunca fallan

Vuelta al cole para Amelia Bono, y las ganas que tenía. Y no lo decimos nosotras, lo dice su vídeo ayer por la mañana despidiendo a sus hijos en la puerta de casa con un bailecito. Porque el verano ha sido intenso, y preparar la vuelta al cole y a la rutina con tantos peques, no es fácil de llevar ni de gestionar. Pero ahora sí que sí, Amelia Bono puede volver por completo a su rutina, al trabajo y a enseñarnos todos sus looks diarios. Para un lunes tan diferente, la hija de José Bono ha optado por un estilismo de lo más cómodo, de esos que todas hacemos con las prendas más básicas de nuestro armario. Y dentro de esos términos, nunca pueden faltar nuestros jeans favoritos y una camiseta blanca. Porque ya tendremos tiempo de ver a Amelia con looks más en tendencia este otoño 2023, pero de momento, menos es más, también en su uniforme de vuelta al cole.

Porque Amelia Bono, como Vicky Martín Berrocal, son dos de nuestras celebrities que siempre apuestan por estilismos con vaqueros, una de sus prendas favoritas. Porque un jeans siempre nos hace el look, ya sea para un estilismo diario más casual o para uno de noche con las prendas y complementos adecuados. Pero sin duda sus jeans favoritos, y los nuestros, son los que más estilizan. Y cuando hablamos de vaqueros que estilicen siempre pensamos en los de tiro alto porque recogen barriga y marcan cintura.

Amelia Bono con look de vuelta al cole. @ameliabono

Porque siempre que no sepamos que ponernos, un outfit con básicos y los complementos adecuados siempre es la solución. Y en esta caso es Amelia Bono la que nos lo deja claro con camiseta básica blanca con hombreras, jeans de tiro alto y complementos como un cinturón tan tendencia este otoño y unos pendientes grandes a todo color que toman el protagonismo.