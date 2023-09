El look más pijo de Tamara Falcó con jeans campana y gabardina que van a adorar la chicas más clásicas de Madrid

Tamara Falcó no para de trabajar desde que volvió a Madrid, y es que tiene que recuperar todo el tiempo perdido entre la boda, luna de miel y vacaciones. Y ayer volvió a tener el rodaje de una campaña, en este caso de una firma de belleza, con las que nos ha dejado mucha inspiración de looks. Pero nosotras nos quedamos con este de lo más pijo y perfecto para el otoño, que las chicas más clásica de Madrid van a adorar. El uniforme más pijo que nunca falla: camisa blanca, gabardina, jeans y zapatos de tacón. Todo antes de hoy convertirse en la gran protagonista del primer día de desfiles de MBFW Madrid en IFEMA. Porque además, como ya pasó en febrero, parte de la colección de TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro volverá a mostrarse en pasarela en MBFWM con la asistencia al desfile de la directora creativa de TFP, es decir, Tamara Falcó, como invitada de excepción.

Como invitada de excepción, Tamara Falcó, quién ya ha presentado tres colecciones en exclusiva de Pedro del Hierro & TFP by Tamara Falcó, asistirá al desfile esta mañana a las 11 horas, como directora creativa de su marca TFP para presentar en la pasarela de MBFWM. En esta cita se volverán a mostrar en primicia algunos de los modelos seleccionados de la próxima colección AW 23/24. Una colección 'made in Spain' con tejidos y materiales de calidad, siendo Tamara Falcó la directora creativa junto a Nacho Aguayo, director creativo de mujer de Pedro del Hierro. ¡Qué ganas de verle el look! Pero mientras nos quedamos con este que lució ayer en un rodaje.

Tamara con gabardina. @tamara_falco

Un estilismo marcado por una gabardina de corte midi, camisa blanca, jeans campana de los que más estilizan y zapatos de tacón. Además, Tamara Falcó, a la que le ha crecido mucho la melena, la lució ondulada y con gafas de sol para un toque más chic.