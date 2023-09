Vicky Martín Berrocal estrena podcast con el total look en gris que nosotras vamos a llevar a la oficina

No podemos empezar mejor el martes que escuchando el nuevo podcast de Vicky Martín Berrocal, porque si no teníamos suficiente con que nos inspirara con sus looks, ahora también con sus entrevistas. Vicky Martín Berrocal lleva 30 años de trayectoria profesional, pero en este videopodcast es ella quien sienta a algunos de sus mejores amigos para conversar sobre la vida. Y para el estreno ha contado con Isabel Díaz Ayuso que es fiel a sus diseños de Victoria para las ocasiones más importantes de su carrera profesional y de su vida. Durante el encuentro, la presidenta comparte impresiones sobre la responsabilidad y dedicación vinculadas a su cargo, pero también sobre su forma de ver la vida, sus pasiones (como la gastronomía) y miedos (como la soledad), además de confiarle no pocas curiosidades y anécdotas personales. Y nosotras, nos hemos fijado en sus looks, cada una acorde con su estilo. Vicky Martín Berrocal con un total look gris con camisa y pantalones, y Ayuso con jeans y una camiseta verde pino.

Pero volviendo al estilismo elegido por Vicky Martín Berrocal para el primer episodio de su podcast, nos ha encantado sobre todo por el color gris, que no es tan habitual como el negro o el blanco para un total look, pero que nos parece perfecto para este otoño 2023. Un outfit que podríamos llevar a la oficina para ser la más elegante, o a cualquier desfile o evento de esta semana de MBFW en Madrid. Porque si algo nos va a sobrar esta semana, es inspiración para vestir.

Porque Vicky Martín Berrocal e Isabel Díaz Ayuso son dos jefazas de la moda, y nos lo han vuelto a demostrar con sus estilismos perfectos.