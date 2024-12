Vicky Martín Berrocal deslumbra en Navidad con el abrigo de la firma favorita de las influencers y bolso joya de su marca

El negro parece ser uno de los colores favoritos de Vicky Martín Berrocal a juzgar por sus estilismos, y no podemos culpar a la empresaria, el color negro es sinónimo de sofisticación y elegancia, cualidades que ella domina a la perfección. Y es que da igual el evento que se le ponga por delante a la andaluza, ya puede ser para celebrar su cumpleaños, o para veladas exclusivas en la capital, la diseñadora, como nosotras, sabe que el negro es siempre una buena idea. Y como no podía ser de otra manera, la empresaria nos ha vuelto a dar una nueva lección de estilo para celebrar la Navidad en familia con un estilismo que derrocha tendencia y sofisticación por donde lo mires, y, ¿quieres adivinar el color que eligió Vicky Martín Berrocal para esta ocasión tan especial?, exacto, el negro.

En los últimos años, la diseñadora se ha ganado con sus looks el derecho a ser una de las mujeres con más clase y elegancia del panorama nacional. O lo que es lo mismo, Vicky Martín Berrocal se llevó el título de la invitada mejor vestida en todas las bodas en este 2024 y ahora también para terminar el año.

El look de Vicky Martín Berrocal en Navidad

El look de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

El estilismo navideño de Vicky Martín Berrocal no podía ser más acertado para cerrar un año en el que ha demostrado ser un referente absoluto de la moda nacional. Para la ocasión, la empresaria apostó por un abrigo negro de cuero estilo trench de The Frankie Shop, una firma que no ha dejado de ganar popularidad entre las influencers españolas más seguidas, como María Pombo y Rocío Osorno. Este diseño destaca no solo por su corte estructurado y minimalista, sino también por su versatilidad, un básico de armario que encarna la máxima de menos es más. Acompañando este trench, Vicky Martín Berrocal añadió un toque de brillo gracias a un bolso joya de su propia firma, Victoria Colección, confirmando que conoce a la perfección cómo elevar cualquier look con los accesorios adecuados. Este clutch, decorado con cristales, añade el punto glam necesario para una celebración especial como la Navidad, sin restarle protagonismo al conjunto. Los zapatos, unos elegantes stilettos negros con detalles brillantes a juego con el bolso, terminan de redondear un estilismo equilibrado que mezcla la sofisticación más clásica con los complementos más tendencia. Este tipo de calzado no solo estiliza la figura, sino que también aporta esa dosis extra de feminidad que siempre está presente en los looks de Vicky Martín Berrocal.

Detalles del look de Navidad de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Si quieres emular este estilismo, toma nota de estas claves: invierte en un abrigo trench de cuero negro que puedas combinar tanto con looks de fiesta como con outfits más casuales, añade un bolsito de mano con detalles brillantes para darle un toque especial, y no olvides unos taconazos que añadan altura y sofisticación.