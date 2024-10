Rocío Osorno ha dado con los 2 abrigos largos que te harán desear que llegue el frío este otoño

Si eres de las que lleva en busca y captura del abrigo largo perfecto varias temporadas, tranquila, no eres la única, Rocío Osorno tenía el mismo dilema hasta este fin de semana, cuando parece que ha encontrado no uno sino dos abrigos que estamos seguras vamos a ver en sus redes sociales sin parar, y no es para menos. Sabemos que los abrigos son la prenda estrella en cuanto llega el frío, pero encontrar uno que sea bonito a la vez que funcional y acorde con las tendencias de la temporada puede ser todo un desafío hasta que veas los dos que ha conseguido la influencer sevillana de una firma que no es ni Zara ni Mango, prepara papel y boli porque te la querrás apuntar, además de los abrigos de Rocío, hemos echado un vistazo por su página web y tienes prendas de lo más chic para este otoño-invierno.

La verdad que nos ha sorprendido que los abrigos aún estén disponibles porque prenda que lleva la diseñadora andaluza, prenda que agota, es un hecho. Y es que nadie discute el gusto de Rocío, tan bien te hace un conjunto al más puro estilo español que cautiva hasta a Ayuso como que se pone el conjunto más boho y bonito de Zara, las cosas como son. Ambos abrigos son de una tienda a la que María Pombo recurre con asiduidad, pero que no había entrado en el radar de Rocío hasta ahora, se trata de The Frankie Shop y desde este momento también estará en nuestras tiendas de cabecera.

Gaia double breasted coat, de The Frankie Shop (495 euros)

Gaia double breasted coat The Frankie Shop

Este primer abrigo es nuestro favorito, la verdad, lo que más nos ha cautivado es su color ciruela oscuro muy en la tonalidad de burdeos que tanto está triunfando esta temporada otoño 2024, más allá del color, su silueta oversize, solapas de pico y hombros caídos lo hacen ideal para elevar cualquier estilismo y darle un toque de lo más sofisticado.

Nikola padded trench coat, de The Frankie Shop (654 euros)

Nikola padded trench coat The Frankie Shop

El segundo abrigo que ha enamorado a Rocío Osorno, es este negro estilo gabardina, pero que con su largo maxi hace las veces de abrigo. De este lo que más nos ha gustado es también su silueta oversize, perfecta para jerséis gorditos en invierno, así como sus hombros exagerados que tanto hemos visto en desfiles como el de Balenciaga en sus últimas colecciones.

¿Tú por cuál de los dos te decantas esta temporada? Además de los abrigos de The Frankie Shop que Rocío nos enseña en su último reel no hemos podido dejar pasar el precioso top que lleva durante el unboxing y al que ya le hemos echado el ojo, buenas noticias, es de Zara y todavía está disponible, así que si a ti también te han hecho los ojos chiribitas al verlo te recomendamos que te hagas con él más pronto que tarde.

Top entallado cremallera, de Zara (29,95 euros)

Top entallado cremallera Zara

Rocío lo ha combinado con unos pantalones camel y unas botas en burdeos al más puro estilo jinete, ¿te atreves a emular su estilo?