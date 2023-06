Vicky Martín Berrocal sabe convertir la camisa (y la blazer) más elegante en un look con jeans

Vicky Martín Berrocal es la reina de los jeans, no tenemos ninguna duda, y sí muchas pruebas. Para empezar la semana nos lo ha vuelto a demostrar con este estilismo que llevó a una tarde de toros a Las Ventas con su traje fucsia con camisa con lazada de su marca, pero cambiando los pantalones del traje por unos jens negros. Máxima tendencia que nunca falla. Porque si el otro día Vicky Martín Berrocal nos dejó su estilismo más formal, sexy y casi de invitada perfecto o novia para el homenaje de Joaquín en el Benito Villamarín, este viernes ha sacado a pasear su lado más casual, con uno de esos looks perfectos para llevar 24/7 hasta que llegue el calor. Aunque esta vez nos ha sorprendido con esta combinación elegante pero con ese toque casual y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse esta estación con zapatillas blancas para modernizar sus looks más en tendencia. Y ahora, Vicky Martín Berrocal nos ha demostrado como amortizar nuestros trajes de eventos más especiales para el día a día. Porque no todo iba a ser la falda vaquera de Zara de Amelia Bono, el traje de Carmen Lomana o la falda de volumen de Zara que lleva Carmen Gimeno.

Estos días de primavera vas a decir adiós a las prendas oscuras y aburridas que hay colgadas en tus perchas, porque el color rosa (y en todas sus versiones) se convertirá en el protagonista estrella de tu armario, pero también de tu vida. Y Vicky Martín Berrocal como diseñadora y buena amante de las tendencias lo sabe. Y por eso nos ha enamorado este martes en Madrid con este traje rosa de su marca Victoria que está rebajado y camisa también en rosa. ¡Todo al rosa!

Pero esta vez, Vicky Martín Berrocal ha dejado a un lado los pantalones del traje que ya lució en su total look en una presentación hace unos meses, para lucirlos con unos jeans anchos negros para ese toque más casual en una tarde de toros.