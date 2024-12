Vicky Martín Berrocal también ha caído rendida a las UGG más calentitas que le va a querer robar su hija

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, que estas UGG que lleva Vicky Martín Berrocal, son de su hija Alba Díaz, y si no es así, pronto se las va a querer robar para sus looks. Porque si ayer era Rocío Osorno la que caía en el calzado más cómodo y calentito del invierno, ahora es la diseñadora andaluza. O las amas, o las odias. Y nosotras somos de las que amamos las UGG y más si son con plataforma como las de Vicky Martín Berrocal porque además de ser cómodas y calentitas, estilizan. No las dejamos de ver por todas partes, y no os vamos a engañar pero nosotras nos hemos vuelto a enamorar de ellas. Sí, estamos hablando de las botas UGG de plataforma que Rocío luce en su versión más alta, aunque nosotras estamos enamoradas de la versión de plataforma que es la que está agotada en todos lados.

Pero ahora también nos hemos enamorado de la versión más basta y calentita que Vicky Martín Berrocal lleva por las calles de Madrid con conjunto denim de Zara. Porque no hay nada que nos guste más para nuestros looks de invierno que unos vaqueros claritos de tiro alto, además que ella también ha sacado a pasear sus botas UGG favoritas como Rocío Osorno. Porque nadie como las suecas para inspirarnos en todas las formas de llevar nuestras botas más calentitas con el máximo estilo posible. Entre ellas, la modelo sueca Elsa Hosk, que nos inspirar en como llevar las nuevas Classic Ultra Mini con plataforma, que ya se han agotado en todos lados y que en España y que ahora también luce Rocío pero en su versión sin plataforma. ¿Las necesitamos en nuestra vida? Obviamente. Ya lo decía Joan Smalls, aquellas botas con las que las chicas de Gossip Girl descansaban entre rodajes,han vuelto. Con o sin plataforma, y más cortas, pero hemos vuelto directas a los 2000.

GG Tazzlita (159,95 euros)

Ugg Tazzlita. Zalando

Unos zapatos muy calentitos y de lo más cómodo, que no gustan a todo el mundo, pero que a nosotras nos parecen de lo más calentitos y estilosos para pasar el invierno en Madrid. Y por eso no podemos estar más enamoradas de este look de Vicky, que ha combinado con conjunto denim de Zara.