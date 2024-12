El look para ir al trabajo de Vicky Martín Berrocal que todas queremos: vaqueros y la bomber de piel con más estilo

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a crearnos una necesidad de moda. Si ayer era con un conjunto de punto gris de Zara, ahora es con este look que ha elegido para ir a su tienda en Madrid para asesorar a la novia de Alejandro Sanz, Candela Márquez, para un look muy especial este miércoles. Este miércoles 4 de noviembre Alberto Moreno, Head of Content de Vanity Fair España, ejercerá de maestro de ceremonias de la entrega del premio Personaje del Año Vanity Fair 2024 a Alejandro Sanz. El premio será entregado en una gala especial que tendrá lugar en el Museo de la Neomudéjar en Madrid, y contará con la presencia de destacadas personalidades de la vida cultural y social española que se reunirán para homenajear al artista. Y ahí no faltaran ni Vicky ni Candela.

En esta ocasión la actriz aprovechaba su paso por la capital madrileña para hacer una visita muy especial a la tienda de Victoria, la firma que dirige Vicky Martín Berrocal. En búsqueda del look perfecto que seguramente le veremos este miércoles. Candela recorrió las instalaciones de la nueva boutique de Victoria en la 'Milla de Oro' madrileña con el consejo de la propia diseñadora. Demostrando una muy buena sintonía entre ambas, Vicky y Candela charlaron mientras observaban algunos de los diseños de la tienda de la que horas más tarde salía cargada con una bolsa tras despedirse de la diseñadora con un cariñoso abrazo. Y ahí es donde nosotras nos hemos fijado en el look de la diseñadora andaluza con jeans y la bomber de piel más estilosa.

Vicky y Candela. Gtres

Candela Marquez también con un look muy cómodo con jeans y zapatillas de deporte, con jersey negro. Sin maquilla y con su rubia melena rizada al natural.