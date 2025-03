Vicky Martín Berrocal lo tiene claro: este es el mayor error de estilo que cometemos

Vicky Martín Berrocal es toda una inspiración para cualquier mujer de cualquier edad. Elegante, versátil y atemporal. Así definimos su estilo que ha conquistado al sector de la moda a través de los años con una estética característica y firme a su esencia. Y ahora acaba de compartir este vídeo en su cuenta de Instagram, para contarnos en 60 segundos sus opiniones de diferentes puntos de vista de la moda. Y nos ha dejado claro cuál es el mayor error de estilo que cometemos en la actualidad: seguir las tendencias.

Por eso, el estilo de Vicky Martín Berrocal se basa en prenda cápsula, básicas, con un buen fondo de armario que pueda combinar siempre con maestría. Porque al final lo importante es su estilo, no las tendencias. Aunque estemos hablando de una forma de vestir sofisticada, no tiene nada de miedo en atreverse a las tendencias que están llenado las pasarelas de la Semana de la Moda o los estilismos de las celebridades e influencers con mayor influencia en la moda, como su arriesgo a las corbatas, el detalle de las transparencias o el color más llevado de la temporada, como el mantequilla. Una estética que ha heredado de su madre, Victoria Martín Serrano, y que coincide con su hermana, Rocío Martín Berrocal. Eso sí, a pesar de que es totalmente distinto al cañero y rompedor de su hija Alba Díaz, bien es cierto que comparten ciertas piezas básicas de fondo de armario.

La prenda que no puede faltar en el armario de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal no solamente ha cautivado a través de sus propios looks, sino también ha convertido a algunas figuras relevantes (como Isabel Díaz Ayuso, Lola Lolita o Mónica Cruz) en las invitadas mejor vestidas del evento con su propia firma, Victoria Colección. Y lo ha dejado claro en este vídeo, si solo pudiera vestir un look para siempre, sería de su firma.

Y la prenda que no puede faltar en su armario es una blazer, y eso lo teníamos claro porque siempre las combina con maestría. Ya sea con trajes o con unos vaqueros.