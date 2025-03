Ni chándal ni traje: el look de Vicky Martín Berrocal con zapatillas que nos ha conquistado a todas

Ni el eclipse lunar nos ha conquistado tanto como este look de Vicky Martín Berrocal para terminar la semana de trabajo. No se trata de un traje, pero tampoco es un chándal clásico. Combina los beneficios de cada uno para dar lugar a un 'total look' estiloso, cómodo, funcional y realmente versátil. En este caso, la diseñadora andaluza lo ha combinado con una blazer de tejido de sudadera, y unos pantalones de chándal grises, con sus zapatillas favoritas que no se quita en invierno; las New Balance.

Algunas llegan directas para dar un nuevo aire al armario y otras se actualizan para dejar claro que siguen siendo importantes, como es el caso del traje sastre. El dúo de americana y pantalón vive su edad dorada convertido en el estilismo versátil y favorecedor que abrazan las celebrities de todas las edades. Y dos de ellas, Sassa de Osma y Emily Blunt, han confirmado con sus últimos outfits que esta primavera combinaremos el traje sastre con zapatillas deportivas. Pero Vicky Martín Berrocal ha ido un paso más allá.

El traje chándal de Vicky Martín Berrocal

Un traje gris de tejido chándal de lo más original con el que la madre de Alba Díaz ha conquistado a todas sus seguidoras de Instagram. ¿De dónde es? Esa es la pregunta que no se dejan de hacer, pero de momento Vicky Martín Berrocal no nos ha dado la respuesta, ni nosotras lo hemos descubierto. Así que nos tocará seguir investigando como buenas detectives de la moda.

Un traje gris de estilo chándal que ha combinado con camiseta blanca básica, jersey anudado a los hombros en gris también, sus New Balance de confianza, y bolso negro.

Lo que si tenemos claro es que Vicky no se va a quitar sus zapatillas New Balance favoritas durante toda la primavera como ya hizo en invierno, porque han sido un flechazo de amor profundo y lo sigue demostrando por las calles de Madrid.