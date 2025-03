Vicky Martín Berrocal tiene el 'total look denim' que seguiremos llevando esta primavera 2025

La guía denim para la temporada que se avecina incluye novedades con grandes posibilidades de convertirse en supertendencia, como los vaqueros de tiro bajo, los vestidos vaqueros o los ‘total denim’ como el de Vicky Martín Berrocal. Si hay tejido que nunca abandona nuestros armarios temporada tras temporada ese es el vaquero y esta primavera aún toma más fuerzas. Por eso ha sido ver el look de Vicky Martín Berrocal y quererlo copiar para los primeros días de otoño a partir de la próxima semana, con estas dos prendas de Zara y Mango.

Va a ser máxima tendencia esta primavera. Pero Vicky Martín Berrocal apuesta por este tipo de looks desde siempre, y es que la diseñadora sevillana es una gran amante de apostarlo todo a los ‘total looks vaqueros’ y siempre sale triunfadora. Entre las prendas en denim que más veremos, según las pasarelas y el street style están por supuesto nuestros clásicos vaqueros, los chalecos y los monos. Y es que durante esta temporada de entretiempo cambiaremos nuestros queridos petos por monos. Una prenda que soluciona cualquier look y nos permite salir de la rutina de los clásicos vaqueros, consiguiendo además una opción cómoda y favorecedora.

El doble denim de Vicky Martín Berrocal

El doble denim es la tendencia de septiembre, está claro. Si el otro día era Amelia Bono, ahora es Vicky la que se ha apuntado con este conjunto de Zara. Porque este conjunto de la marca de Inditex que ya luce la influencer sevillana resume todas las tendencias de primavera 2025 el doble denim. En 2023 lo llamaron Canadian Tuxedo y fue una de las tendencias más interesantes del año. Ya en marzo y con la primavera casi despuntando, las mujeres más influyentes, lo que vemos por la calle y lo que ya mostraron las pasarelas en su día confirman que el doble denim vuelve a ser imprescindible.

El doble denim sigue siendo tendencia en 2025, por lo que ya va siendo hora de aprender de una vez por todas cómo combinar diferentes prendas de ropa con este tejido y poder salir a la calle sacándoles partido y la sevillana lo ha dejado claro con este estilismo que le podemos copiar para ir a la oficina. Esta tendencia se consolidó como una de las más destacadas a principios de año, gracias a íconos de estilo como Bella Hadid y Dua Lipa, quienes no dudaron en combinar prendas vaqueras, reinterpretando así un clásico de los años 2000.