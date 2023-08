Vicky Martín Berrocal tiene el vestido midi de Zara de efecto tipazo que promete convertirse en viral

¿Quién dice que no podemos encontrar el vestido más viral del verano a finales de agosto? Vicky Martín Berrocal arriesga y triunfa con este vestido midi ajustado en tono marrón de corte cut out, un vestido que no ha dejado indiferente a nadie, pues se trata de una pieza de lo más en tendencia que realza la figura y, lo mejor, es tan versátil que podemos llevarlo con un sinfín de accesorios, creando looks completamente diferentes. Si bien su hija, Alba Díaz lucía un vestido mini cut out en blanco hace unos meses, su versión más juvenil y desenfadada perfecta para las noches de fiesta en verano, Vicky Martín Berrocal lo hacía con su versión midi, un vestido clásico y de fondo de armario que podemos usar en estos últimos días del verano o reservarlo para el verano que viene, ya que el corte cut out parece que viene para quedarse. Sin duda, la celebritie está atenta a las tendencias y a las nuevas prendas que nuestras tiendas favoritas, como Zara, lanzan al mercado, apostando por aquellas que, además de estar a la última, van acorde a su gustos y estilo. No es el único vestido viral de la temporada, y es que Rocío Osorno tiene el vestido mini más bonito, todoterreno y versátil del verano, un modelo completamente diferente perfecto para las tardes de verano, o el vestido cut out de Aitana de crochet en verde lima.

Sin duda, Vicky Martín Berrocal sorprendía con esta foto en redes en el día de ayer, en donde lucía un vestido cut out de Zara en marrón chocolate -un tono muy en tendencia- que, además, favorece al tono bronceado de la piel, potenciándolo. Se trata de un vestido midi, con un gran escote, apertura en el lateral y con frunces en todo el cuerpo, siendo este diseño que hace que se realce la figura, creando así un efecto tipazo que desearás tener. Ella lo ha combinado con unas sandalias de tiras en dorado y un bolso mini en el mismo tono. Pese a que Vicky Martín Berrocal lucía perfecta con este look de lo más arriesgado, sexy y elegante, si prefieres un look más informal y relajado, puedes aportar un toque de color con los accesorios, llevando, por ejemplo, unos maxi pendientes corales, un bolso mini en colores llamativos o unas alpargatas de cuña. Sin duda, este vestido que Vicky Martín Berrocal escogió ayer para una noche de cena en la isla italiana de Cerdeña con sus seres queridos, promete convertirse en un imprescindible en nuestras noches de verano.

Vestido cut out frunces, de Zara (22,95€)

Este vestido cut out de Zara es perfecto para las noches de verano.