No te quitarás los bolsos mini este verano y los puedes encontrar en Zara, Mango y Parfois

En los meses de verano todos tenemos esas prendas imprescindibles en nuestro armario con las que no podemos vivir y que están en tendencia, ejemplo de ello son los vestidos mini de crochet, que son tan cómodos como versátiles y que podemos usar para todo tipo de ocasiones, como el vestido de crochet verde lima de Aitana que lució para su cumpleaños, un vestido que aúna dos tendencias: el crochet y el corte ‘cut out’. Además, si nos paramos a pensar acerca de las prendas que son un must durante este verano, nos damos cuenta de que casi en su mayoría son básicos de fondo de armario, como una camiseta blanca, un short vaqueros o unas sandalias planas tipo romana, siendo estas prendas atemporales con las que crear un sinfín de looks. Pero, si nuestro armario se compone de este tipo de prendas, es necesario hacernos con unos accesorios de colores que les den un toque original, diferente y llamativo al look. Por ejemplo, podemos tener pendientes maxi de colores o collares con motivos del mar, los cuales darán luz a nuestro rostro. Pero, si tenemos que escoger un accesorio sin el que no podemos salir de casa en nuestro día a día es, sin duda, los bolsos. Este verano hemos encontrado en tiendas como Zara, Mango y Parfois los bolsos mini más delicados, llenos de color y muy elegantes que elevarán tus look más básicos.

Sí es cierto que los bolsos mini no son tan prácticos en nuestro día a día, ya que tenemos que meter muchas cosas en él, pero para ocasiones más especiales o para salidas nocturnas, hemos detectado que este verano se llevan los bolsos mini, como por ejemplo este bolso mini de brillos verde de la influencer española Sara Baceiredo. Además de estos bolsos tan especiales y pequeños, no hay verano sin un cesto de mimbre y es que son muchas las influencers francesas que lo han puesto de moda e incluso Jane Birkin fue una gran defensora de este tipo de bolso tan original y tradicional. Pese a que en la moda todo vale, este verano veremos muchos bolsos mini en las calles y en nuestras tiendas favoritas, así que hazte con estos que te enseñamos de Zara, Mango y Parfois para estar a la moda este verano y combinarlo con tus prendas, calzado y accesorios favoritos.

Mini bolso abalorios, de Mango (31,99 €)

Mini bolso abalorios Mango

Mini city denim patchwork, de Zara (22,95€)

Mini city denim Zara

Mini bolso abalorios, de Mango (20,99 €)

Mini bolso abalorios Mango

Bolso mini city, de Zara (22,95€)

Bolso mini city Zara

Bolso mini saca brillos, de Zara (39,95€)

Bolso mini saca brillos Zara

Bolso de mano con abalorios, de Parfois (29.99€)

Bolso de mano con abalorios Parfois

Bolso tote everyday, de Parfois (17.99€)

Bolso tote everyday Parfois

Estas son algunas propuestas de Zara, Mango y Parfois de bolsos mini que puedes encontrar ya en tiendas.