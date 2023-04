Victoria Federica lleva la bomber más icónica para una noche de fiesta con amigos

Victoria Federica no deja de sorprendernos con cada look que la royal sube a sus redes sociales como Instagram, y no es para menos, pues convierte en viral toda prenda que muestra a través de sus fotos, siendo toda una inspiración a chicas que, como ella, optan por llevar looks más casuales y básicos en su día a día, como este look que llevó Victoria Federica de chandal en negro que usó para su vuelta a Madrid tras sus vacaciones de Semana Santa en Sevilla, un estilo de lo más cómodo y sencillo para volver a la rutina con las pilas recargadas. Como buena amante de las tendencias de la nueva temporada de primavera, ella se hace con aquellas prendas que sabe que se convertirán en viral, adelantándose a las modas, como es el caso del jean de tiro bajo que lució Victoria Federica para la fiesta de cumpleaños con amigos, que combinó con una camiseta blanca básica y unas zapatillas o la bomber de estilo 'motomami' que llevó con pantalones de traje para un sábado con sus mejores amigos.

Sin embargo, para ocasiones más especiales, Victoria Federica siempre opta por looks de lo más elegantes, clásicos y muy sofisticados, como este vestido de invitada en naranja de corte 'wrap up' de Himba Collection, la firma de sus mejores amigos, María García de Jaime y Tomás Páramo y que combinó con unas sandalias muy altas de tacón, estilizando así su figura. Ella, que esta semana ha lucido espectacular en la Feria de Abril con los trajes de flamenca más bonitos que hemos visto esta semana, para una noche de fiesta con amigos, Victoria Federica lució una espectacular bomber negra con parches -quizá sea uno de sus estilismos preferidos para este tipo de noches- junto con una llamativa falda midi de tiro bajo en negro y blanco y, como toque final, un 'bucket hat' vaquero. Se trata, por tanto, de un look de lo más básico, casual y cómodo para disfrutar de una divertida noche.

Victoria Federica con bomber negra @vicmabor

Se trata de un look de lo más icónico que ella ha sabido combinar a la perfección, creando un estilismo que no ha pasado desapercibido entre las amantes de la moda y el street style.