Victoria Federica se despide de todos sus bikinis por el look de aeropuerto más cómodo para la vuelta a la realidad

Victoria Federica ya está de vuelta en Madrid, a ella también se le han acabado las vacaciones de Semana Santa. O lo que es lo mismo, ya no nos va a dar más envidia con sus vídeos y posados en bikini en Riviera Maya. Pero eso sí, la hemos visto a su llegada al aeropuerto de Madrid con un estilismo de lo más cómodo de esos que representa su estilo más casual a la perfección, porque no hay nada más cómodo que un look en chándal para un viaje largo de avión y Victoria Federica nos lo ha dejado claro. Pero como buena amante de la moda e influencer, nos ha dejado claro que los complementos son los más importante en un estilismo como este. Un buen bolso o unos auriculares en tendencia que elevan hasta un outfit de aeropuerto con sudadera. Todo ello mientras Aitana nos sigue dejando looks de su viaje romántico con Sebastián Yatra, Amelia Bono de su Semana Santa en Marbella o Vicky Martín Berrocal sus posados en bañador. Pero Victoria Federica tiene el look chandalero más cómodo para un viaje largo.

Y es que Victoria Federica ha llegado al aeropuerto de Madrid, huyendo de los periodistas como de costumbre, e intentando taparse con la capucha de la sudadera, pero no lo ha conseguido y hemos visto su look a la perfección. Una sudadera con capucha gris oscura, un pantalón de chándal a tono, pero eso sí, Vic se ha bajado la cintura del mismo para que fuera de tiro bajo, que ya conocemos la obsesión de la royal por los pantalones que enseñan abdomen.

Victoria Federica a su llegada al aeropuerto. GTRES

Pero sin duda la estrella del look son los complementos, auriculares grandes, los más de moda entre las influencers y bolso de lujo, al más puro estilo Georgina Rodríguez. Eso sí, Victoria Federica ya está en España y esperamos verla la próxima semana en la Feria de Abril, después de perderse la Semana Santa en Sevilla.