Victoria Federica se convierte (un año más) en toda una amazona montada a caballo para ser la jefaza de esta Feria de Abril 2023

Victoria Federica se ha vuelto a vestir de amazona en la Feria de Abril 2023, después de hacerlo ya el año pasado con un lookazo que aún grabamos en nuestra retina y que se convirtió en nuestro favorito de toda la Feria del año pasado. Si en la primera jornada de la Feria de Abril en Sevilla optó por vestirse de flamenca con un diseño de lunares en tonos grises y blancos, este lunes ha optado por subirse al caballo para brillar como solo ella sabe. Porque no solo de Carmen Lomana o Violeta Mangriñán vive Sevilla estos días, no hay influencer o celebritie que se precie que no haya acudido a la ciudad andaluza para pasear por sus calles vestida de flamenca o por las interminables calles de El Real bajo el calor de justicia que hace estos días. Y os tenemos que decir que de los dos looks de Feria de Abril que le hemos visto hasta hoy a Victoria Federica, este se acaba de convertir en nuestro favorito.

Las mujeres también se visten de corto para montar a caballo en la Feria de Abril y popularmente, se las conoce como amazonas que es de lo que va vestida Victoria Federica. El traje femenino también se compone de chaquetilla y chaleco a juego. En lugar de llevar calzonas, las mujeres visten falda larga y amplia de un color que contraste con el del chaleco y la chaquetilla, sombrero y cabello recogido en un moño bajo. Eso sí, según 'Sálvame', no todo fue tan bonito en la tarde a caballo de Victoria Federica ya que se ha visto inmersa en un accidente con su caballo en las calles de esta zona tras pisar este a una joven de 22 años y terminar siendo trasladada a un hospital de la capital andaluza. La pisada ha sido muy dolorosa y, por ello, la asistencia sanitaria se ha hecho presente. En el parte de lesiones se incluye un esguince y la necesidad de usar muletas por ello. Desde aquí todo nuestro ánimo y pronta recuperación a esta chica.

Victoria Federica a caballo en la Feria de Abril. @teresaandresgonzalvo

Deseando estamos ver cuál es el próximo look de Victoria Federica en esta Feria de Abril y si se vuelve a vestir de flamenca o ya regresa a Madrid como están haciendo muchas de sus amigas influencers.