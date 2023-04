Victoria Federica se convierte en modelo por un día con el top 'cut out' de Zara que se ha comprado en todos los colores

Adiós vacaciones en el paraíso, hola volver al trabajo. Eso es lo que debe pensar Victoria Federica, que ha dejado atrás semanas de fiestas, festivales y mucha playa para volver al trabajo pero en una jornada de lo más especial. Y es que la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha vuelto a convertirse en modelo por un día para ser la imagen de una marca de gafas que siempre apuesta por los influencers. Y ahora le ha tocado a Victoria Federica ser modelo por un día y grabar una campaña con ellos. Lo que aún no sabemos es si se trata de una colaboración puntual, o nuestra royal más influencer se va a convertir en embajadora de esta firma. Lo que sí que está claro es que Victoria Federica está en su salsa y le gusta este trabajo en moda. Por eso no le ha importando dejar su maleta de Riviera Maya y todos sus bikinis, para ponerse a trabajar delante de las cámaras, que aunque a su llegada al aeropuerto no le gustará encontrarse a los paparrazi con su look de chándal, en el estudio sí que le gusta posar ante las cámaras. Porque si Vicky Martín Berrocal o Amelia Bono aún nos dejan looks de sus vacaciones, Paula Echevarría y Victoria Federica ya están de vuelta con sus looks en la ciudad.

Y para este día como modelo, Victoria Federica ha recurrido al top cut out de nueva colección de Zara que ya le vimos en blanco pero esta vez en negro. Sí, el mismo que ele copió a Vicky Martín Berrocal y que tenemos claro que se va a convertir en su uniforme hasta verano. El top de Zara, en negro y cut out de lo más sexy para todos nuestros estilismos de primavera. De la Reina Letizia a Carmen Lomana, nadie se resiste a estas aperturas de lo más sexy en nuestras prendas, de tops a vestidos o faldas, una moda sin edad que ya ha entrado para quedarse en el armario de las mujeres que más saben de moda. Y Victoria Federica nos lo acaba de dejar claro y seguro que lo ha combinado con unos vaqueros de tiro bajo.

Victoria Federica como modelo por un día con top de Zara. @vicmabor

Top cut out punto stretch, de Zara (12,95 euros)

Top punto. Zara

Y nosotras nos vamos directas de compras a Zara para copiarle a Victoria Federica su top de confianza para esta primavera.