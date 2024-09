Victoria Federica cumple 24 años: todos los looks que demuestran su evolución estilística de chica bohemia a influencer de éxito

La trayectoria de Victoria Federica en el sector de la moda es un caso para analizar. No solamente por su evolución estilística notable, sino también por el círculo de amigos con el que se rodea, como María Pombo o Lola Lolita. Nunca antes habíamos pensado que una monarca de su calibre podría ser tan cercana, sobre todo, con el público joven de esta manera. Este lunes 9 de septiembre, Victoria Federica cumple 24 años y, a modo de celebración, a lo largo de este artículo hablaremos sobre cómo ha pasado de ser la chica más bohemia a una influencer de éxito. Por muchos debate que haya, la hija de la Infanta Cristina se ha convertido en una referente en el campo de la moda por una sencilla razón: siempre nos acaba sorprendiendo con sus vestimentas en todas sus apariciones públicas. A todo esto, no cabe duda de que el estilo de Victoria Federica se basa en la estética bohemia, así como en la elección de prendas que se asocian a las chicas más recatadas. Si observamos el principio de su fondo de armario, no ha parado de lucir kimonos con estampados étnicos, chalecos mini al estilo más andaluz o vestidos de flores o tie dye. Es decir, una colección de prendas que destacan por un toque desenfadado o relajado en los looksde Victoria Federica. No obstante, aunque todavía conserve este estilo en la mayoría de sus vestimentas tanto casuales como de eventos, en los últimos meses hemos presenciado un cambio radical con apuestas más clásicas o sofisticadas. ¿La razón? Cada vez que se ha ido introduciendo en el sector de la moda, así como relacionándose con celebridades o influencers con mejor estilo de España, ha ido aprendiendo más sobre las tendencias de cada temporada o cómo combinar cada prenda con triunfo.

Cuando hablamos de los looksde Victoria Federica en los eventos formales, como sus citas con las firmas de lujo o las invitaciones que recibe de grandes marcas, nos referimos a las prendas más elegantes que, en cierto modo, nos recuerdan a las de la Reina Letizia. A modo de resumen, la royal que acaba de cumplir 24 años se decanta por vestidos sobrios, faldas de efecto cuero que comparte con Ayuso o Mary de Dinamarca o trajes de americana y pantalones de vestir de pana. En estos momentos es cuando podemos confirmar que Victoria Federica sí que sabe de moda, convirtiéndose en una influencia para todos nosotros. Este año, sobre todo, ha llamado la atención por sus looksde invitada: desde el vestido midi de efecto satinado para la boda de Teresa Urquijo y Almeida hasta los dos looks de la marca de su prima, MOC. Hasta aquí, para justificar todas nuestras explicaciones, repasamos los 24looksde Victoria Federica que demuestran su éxito en el sector de la moda y las tendencias.

Victoria Federica en el concierto de Pablo López en el Starlite Festival. @vicmabor

Con el look más rompedor para un festival: top de hombre caídos combinado con vaqueros en marrón y el cinturón más llevado de la temporada

Victoria Federica en Lola Lolita Land GTRES

Total look en negro con mini vestido coqueto para una cita con Louis Vuitton

Victoria Federica en el desfile de Louis Vuitton Louis Vuitton

La capa metalizada más favorecedoras para las invitadas a bodas, bautizos o comuniones

Victoria Federica. Gtres

Con vestido y capa de estampado de tie dye de la marca de su prima, MOC, para la boda de su primo Amalio de Marichalar

Victoria Federica en la boda de su primo Amalio de Marichalar Redes sociales

La combinación más original en la boda de su prima Mónica Coronel de Palma Marichalar: top de escote recto y falda satinada de estampado tie dye

Victoria Federica en la boda de su prima. @vicmabor

La vestimenta más sofisticada para una noche de evento con camisa recatada y falda de efecto cuero en marrón combinada con gabardina fluida

Victoria Federica y su look en el tenis. Gtres

El vestido de estampado étnico más favorecedor para una tarde de feria en Sevilla

Victoria Federica en la Feria de Abril 2024. Gtres

La invitada más especial con vestido de corte midi combinado con sandalias de tacón de terciopelo en la boda de Teresa Urquijo y Almeida

Victoria Federica, Froilán y la infanta Elena llegan a la boda de Almeida y Teresa Urquijo Jesús G. Feria

Su fidelidad a las zapatillas deportivas Adidas Samba en todos sus estilismos

Victoria Federica en la Feria de Olivenza. Gtres

La gabardina fluida en marino: su esencial de cada otoño

Victoria Federica junto a su amiga Rocío. Gtres

Su asistencia a los desfiles de la Paris Fashion Week convirtiéndose en la royal española más moderna y con mejor estilo

Victoria Federica y su look para acudir a los desfiles en París. Gtres

El polémico estilismo de vestido plateado y único guante en la mano derecha en azul eléctrico en los Premiso Latin Grammy 2023

Victoria Federica en Sevilla. Gtres

Su colección de tops de escote asimétricos que siempre arrasan en cada temporada

Victoria Federica con jersey invernal. @victorblancostudio

Fusión de estampados: camiseta crop de lunares con pantalones palazzo en cebra

Victoria Federica diva de photocall. Sergio R Moreno GTRES

El look perfecto para ir a la oficina: camisa troquelada combinada con pantalones de pinza y abrigo clásico

Victoria Federica de Marichalar durante el bautismo de Catalina Páramo en Madrid el sábado 5 de junio de 2021. GAA GTRES

Vestido de cokatil de efecto terciopelo en granate de lo más sofisticado

Victoria Federica de Marichalar sale del Teatro Real.CASA REAL;PREMIO;PINTURA;FAMILIA REAL;CULTURAJose Velasco / Europa Press25/11/2021 Jose Velasco Europa Press

Los vaqueros rectos, uno de sus fetiches

Victoria Federica y su padre, Jaime de Marichalar, en el desfile de Dior en París. Zabulon Laurent/ABACA GTRES

Con chaleco a modo de gabardina

Victoria Federica en La Ventas junto a su madre la Infanta Elena y su amigo el influencer Tomás Páramo. G3 GTRES

Su amor por las sudaderas de todos los estilos, cortes y tamaños

Victoria Federica se toma un descanso de sus clases a las puertas de la universidad. En Madrid (España) a 27 de enero de 2021.INFANTA ELENA;FAMILIA REAL;UNIVERSIDAD;CLASESÁngel Díaz Briñas / Europa Press27/01/2021 Ángel Díaz Briñas Europa Press

Los kimonos de estampado bohemio, un imprescindible que nunca se quita la royal

La Infanta Elena junto a Victoria Federica en Las Ventas RUBEN MONDELO RUBEN MONDELO

Y los chalecos, una de las prendas que más ha llevado en todos sus looks

Victoria Federica de Marichalar sale de la Plaza de toros de las Ventas tras asistir a la tradicional corrida por el Día de la Hispanidad. Jose Velasco Europa Press

Al estilo más Letizia: traje sastre de americana y pantalones de vestir de pana

Victoria Federica como imagen de Hoss Intropia. Sergio R. Moreno GTRES

Los pantalones fluidos como prenda estrella en el fondo de armario de Victoria Federica

Victoria Federica en un festejo taurino en San Sebastián de los Reyes. UAT GTRES

