El look más madridista de Victoria Federica para una noche de fútbol en el Bernabéu con el complemento más inesperado

Sin duda ha sido una semana de lo más deportiva para Victoria Federica. Después de volver de Barcelona donde ha estado disfrutando de la Louis Vuitton 37ª American's Cup, anoche tampoco se quiso perder el partido del Real Madrid ante el Betis en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha ganado este domingo por 2-0 al Real Betis Balompié en el Estadio Santiago Bernabéu durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports, con dos goles del delantero francés Kylian Mbappé para resolver un partido que por momentos se le había atragantado a los locales, que siguen a la estela del líder FC Barcelona.

Y ahí estaba Victoria Federica con su look más madridista como ya le vimos en la celebración de la Champions League con la camiseta de la temporada 2022/22 con el cuello retro de estilo polo y las franjas negras y lilas. Aunque no hemos podido ver con que lo ha combinado, apostado que lo ha hecho con unos vaqueros de tiro bajo de esos de los que es tan fan. Lo que sí que nos ha sorprendido ha sido el complemento que ha lucido Victoria Federica en esta noche de fútbol en el Santiago Bernabéu, unas gafas de pasta negras con las que no estamos acostumbrada a ver a la hija de la Infanta Elena.

Victoria Federica y su look madridista. @vicmabor

Aunque seguimos esperando ver el estilismo de invitada perfecta de Victoria Federica en la boda de Victoria López-Quesada donde solo la vimos entrar en coche, de momento nos conformamos con ver su look más madridista para disfrutar de los goles de Mbappé.