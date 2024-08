Conocemos la era más sport de Victoria Federica como invitada a la Louis Vuitton America's Cup en Barcelona

Victoria Federica se ha pasado el juego del estilismo con el último look sport que nos ha mostrado a través de las redes sociales. La royal española ha finalizado sus vacaciones de verano de ensueño para aterrizar en Barcelona por una buena razón: la America's Cup. Este evento internacional es el trofeo más antiguo y está considerado como uno de los retos deportivos más difíciles (que solamente países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Suiza han ganado), considerara la cumbre de las regatas internacionales. LaLouis Vuitton 37ª American's Cup se remonta a 1851, cuando la goleta 'America' cruzó el Atlántico desde Nueva York. Los barcos estadounidenses defendieron con éxito el trofeo en 24 ocasiones desde 1870 hasta 1980, hasta que en 1983 el 'Australia II' se convirtió en el primer desafío en derrotar al New York Yacht Club y llevarse la Copa lejos de las costas estadounidenses. Este año, el acontecimiento tendrá lugar entre agosto y octubre de 2024 en el corazón de la ciudad condal, situada alrededor del Port Vell y a lo largo de la playa hasta el Port Olimpic. Hasta ahora, hemos visto cómo la Casa Real española ha asistido a este evento de relevancia para la capital de Cataluña. Principalmente, el Rey Felipe VI (sin la Reina Letizia), que ha recorrido el Nou Port Olímpic con motivo de su remodelación en el Moll del Gregal y, posteriormente, ha participado en el acto institucional de bienvenida a la 37ª edición de la America’s Cup Louis Vuitton de Vela en el Museu Martítim. Tampoco le han acompañado la Infanta Sofía ni la Princesa Leonor, que esta tarde ingresará en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra.

Victoria Federica sí que no ha dudado en perderse un evento internacional de este calibre demostrando su buen gusto por la moda. Sin ir más lejos, ayer pudimos ver la invitación de la firma de lujo italiana para asistir a la Louis Vuitton 37ª America's Cup, por lo que ya podíamos hacernos una idea de su visita de hoy. Hemos visto a una Victoria Federica en su era más sport con un conjunto de lo más fashionable. Por un lado, ha escogido una camiseta de manga corta básica en blanca decorada con tres franjas en tonos rojizos y marinos, acompañada del nombre de la firma. Asimismo, justo en el centro del cuello de la prenda, conserva una pequeña cadena en dorado para hacer de este ítem un toque más exclusivo. Por otro lado, lo ha conjuntado con unos pantalones cargo anchos que no pueden sentar mejor, que combina los colores marinos, blancos y grises. Asimismo, ha dado el toque final al look con un bolso al estilo riñonera de efecto piel de lo más moderno e innovador.

Victoria Federica en Barcelona. @vicmabor

