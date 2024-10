María Pombo se ha ido a Punta Cana a celebrar su 30 cumpleaños con la sudadera que llevaremos fuera de la oficina

Al más puro estilo Georgina Rodríguez, así va a celebrar María Pombo su cumpleaños, sin su familia, pero con 30 amigos "cercanos" en Punta Cana. Y nosotras solo nos hemos podido fijar en su sudadera de viaje que deja claro que estos días está "fuera de la oficina". Acompañada por sus mejores amigos, puso rumbo ayer e mediodía a Punta Cana, donde les espera un repleto calendario de actividades que tendrán como colofón una gran fiesta el jueves 17, día de su cumpleaños. Junto a su marido, Pablo Castellano, Bea Gimeno, Laura Matamoros y María Fernández Rubíes, pero sin sus hermanas, ni sus íntimos amigos Tomás Páramo y María García de Jaime no pueden asistir porque tienen compromisos profesionales en Madrid.

Mientras esperamos ver todos los looks que se ha llevado en su gran maleta rosa, nosotras nos quedamos con esta sudadera "out of office" que nos deja claro que María Pombo se va de vacaciones. Aunque apostamos, que todo esto será grabado para su documental "Las Pombo" de Amazon, como la pasada temporada hizo con el crucero familiar. Un estilismo de lo más cómodo para viajar con el que María Pombo se ha ido a Punta Cana junto a sus amigos para celebrar su 30 cumpleaños.

María Pombo con look de aeropuerto. @mariapombo

OOO Club Oversized de Yllw The Label (91,95 euros)

Sudadera. Yllw The Label.

Las actividades organizadas para la celebración no decepcionarán a los invitados, quienes podrán disfrutar de una variada agenda de ocio que incluye excursiones en barco y una visita al impresionante parque acuático El Dorado Water Park, el más grande del Caribe. Además, de un hotel de lujo que seguro que nos enseñarán al detalle. Un viaje de influencers con todo pagado y seguro que con Amazon de por medio para el documental.