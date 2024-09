El jersey de niña buena de Victoria Federica que cuesta 490 euros es el que se lleva con los vaqueros más rotos

La agenda social como influencer de Victoria Federica no para, y anoche la volvimos a ver en un evento en Madrid. La selección del tema no es fortuita, teniendo en cuenta que la nueva propuesta de Longchamp apuesta por celebrar la energía a través del encanto de la mujer parisina, combinando elementos deportivos con toques sofisticados. Una nueva colección que se ha presentado en Madrid como lo ha hecho su nuevo bolso del que Victoria Federica también ha presumido con un 'total look' de la marca en esta presentación.

Pero nosotras no nos hemos fijado en el bolso de Victoria Federica si no en su jersey de estilo polo que es una de las grandes tendencias del momento. Vinculado al deporte y a la estética preppy, el polo es un básico de armario que esta temporada se adapta a los días más frescos en infinitas versiones de manga larga. Esta temporada otoño-invierno 2024, esta prenda alarga sus mangas para proteger los brazos de las primeras bajadas de temperaturas del año y este jersey de estilo polo de Vic es todo lo que una niña buena tendría en su armario. Eso sí, cuesta 490 euros. Y es que los polos se han convertido en la prenda favorita de las fashionistas de pro protagonizando todo tipo de estilismos. La culpa la tienen Miu Miu, Loewe o Max Mara, algunas de las firmas detrás de los polos favoritos del street style.

Victoria Federica en un evento en Madrid. @vicmabor

El look de Victoria Federica. @vicmabor

Jersey cuello tipo polo, de Longchamp (490 euros)

Jersey polo. Longchamp

Un jersey tipo polo que Victoria Federica ha combinado con unos vaqueros blancos muy desgastados y el bolso de nueva colección con un pañuelo en el asa.