Victoria Federica publica su álbum de El Rocío: todos los looks con los que ha brillado en su primera romería

Victoria Federica ha cerrado su paso por El Rocío 2025 compartiendo en su cuenta de Instagram un carrete de fotos que resume a la perfección su experiencia entre amigos, arena, fe y estilo. Lejos de posar en exceso, la hija de la infanta Elena ha optado por un álbum natural, con imágenes espontáneas, y que sin embargo deja clara una cosa: su gusto por la moda con esencia andaluza y espíritu bohemio en su primera vez en esta romería. Y con un homenaje muy especial a su madre.

"Todo lo que me habían contado sobre el camino se queda corto. No sabía lo que era hacerlo, ahora sé que no será lo último. Muchísimas gracias a todas esas personas con las que he pasado momentos muy muy especiales. Gracias a Reyes a Rafa a Carmen y a Conce por las risas durante estos días y anécdotas que me llevo para siempre. Viva Triana! Viva la Virgen del Rocío!", explica Victoria Federica en su cuenta de Instagram mientras nos comparte su álbum de fotografías y sus looks en su primera vez en El Rocío.

Los looks de Victoria Federica en El Rocío 2025

Un viaje que para Victoria de Marichalar empezó el miércoles, partiendo desde Sevilla. La royal escogía para su debut como peregrina un vestido muy especial con el que rendía homenaje a su madre, la infanta Elena, quien llevó el mismo diseño para asistir a esta festividad durante los ochenta. La nieta del rey emérito no ha estado sola en esta travesía, pues está haciendo el camino acompañada por una de sus mejores amigas, Tana Rivera. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ya es toda una veterana en El Rocío, tradición a la que se mantiene fiel como lo hacía su abuela Carmen Ordoñez.

En su segundo día de peregrinación, la hija de la Infanta Elena apostó por un look lleno de tradición y profundamente vinculado al espíritu de esta celebración: una bata rociera de la firma Mi Abril, creada por Lourdes Montes. La pieza incorporaba mangas con sutil volumen, escote cruzado y vivos en morado que realzan el conjunto. El diseño, de inspiración clásica, destaca por su delicado estampado de florecitas sobre fondo celeste, mangas de volantes con sutil volumen y una silueta larga con caída fluida y volantes en el bajo, rematados con un detalle plisado en azul celeste que le aporta movimiento y frescura. Combinada con un gran medallón sobre cinta verde, como manda la tradición rociera, y una gran flor fucsia en el moño.

En el tercer día, Victoria Federica volvió a ser una de las más fotografiadas a caballo, luciendo un conjunto de clara inspiración tradicional. Eligió una falda rociera de volantes en azul marino con lunares blancos, combinada con una blusa blanca de mangas abullonadas y un mantón de flecos rojo, que aportaba un punto vibrante al estilismo. En el pelo, una flor roja y la medalla de su hermandad completaban un look cómodo, clásico y con mucha personalidad.