Las chicas bohemias como Victoria Federica se irán a Ibiza con esta camisa fresquita para el verano

Sí, Victoria Federica todavía está pasando sus vacaciones de verano en Ibiza. No nos extraña que la hija de la Infanta Elena no quiera regresar a Madrid, puesto que en la isla bonita puede disfrutar del relax que brindan tanto las playas como la naturaleza, así como de los rincones más mágicos. Por lo que, hagamos un win to win para ambas partes: acordemos que Victoria Federicasiga en dicho destino a cambio de que nosotras nos podamos inspirar con sus estilismos. Porque, podemos confirmar que cuando la royal está de vacaciones en Ibiza, siempre se marca los mejores looks de su fondo de armario. Recordemos que primero se fue con la firma de lujo Off White para conocer la nueva colección cápsula de vacaciones de verano, momento en el que fichamos la camisa de flores de 700 euros que todas las madres desean comprarse este julio. Asimismo, aprovechó esta escapada para juntarse con la marca española que más está conquistando el corazón de la juventud por sus prendas de calidad casuales y básicas que nunca pasan de moda: Nude Project. Esa vez, optó por un total look de la firma, conformado por una sudadera en blanco conjuntada con una gorra con visera, a la que le añadió un pañuelo estampado. Desde luego, estamos hablando de una combinación de lo más vista en los últimos desfiles de la Semana de la Moda y que ya llevan las editoras de moda. Pues bien, ahora Victoria Federica está en la isla bonita con su mejor amiga Rocío Laffón y nos ha mostrado el último look de playa que encantará a las chicas bohemias.

Es cierto que Victoria Federica nos está compartiendo contenido a cuenta gotas. Pero, poco a poco, vamos descubriendo qué prendas se ha llevado en su maleta de viaje a Ibiza. Esta vez, está disfrutando de un recorrido en barco con la camisa bohemia más fresquita para el verano. Se trata de una camisa de cuello de pico y solapas en blanco que está decorada por varias franjas verticales en tono verde. Sin ninguna duda, es la típica pieza que siempre te llevas en tus vacaciones a la playa para combinar con todos los bikinis y bañadores que son tendencia. O, también para salir al paseo marítimo combinado con los pantalones de lino favoritos de la Infanta Elena. Asimismo, la royal ha querido elevar el look con un poco de color, es por ello que ha optado por un collar de abalorios y la gorra con visera de Nude Project que ya vimos hace pocos días.

Victoria Federica en Ibiza. @vicmabor

