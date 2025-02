Bruno Casanovas, el diseñador que unió a Vic y Belén: «Las elegí por su valentía»

Fue en 2019 cuando Álex Benlloch y Bruno Casanovas se lanzaron al mundo de la moda con «Nude Project». Unidos por su pasión por la cultura de los 90 y el hip-hop, estos dos amigos crearon la firma de «streetwear» que ha revolucionado los cimientos de la industria textil de nuestro país. «Empezamos con 600 euros y un par de sudaderas, pero nuestro objetivo era claro: hacer una marca que no solo vendiera ropa, sino que construyera una comunidad», explica Casanovas a LA RAZÓN. Y así ha sido. Gracias a su última campaña viral con motivo del lanzamiento de «Women», su primera colección de mujer, estos dos jóvenes de 24 años han conseguido lo inimaginable: unir a Victoria Federica y Belén Esteban, dos mujeres que no necesitan presentación y aparentemente antagónicas. «‘‘Nude Project’’ va dirigida a la gente auténtica. No importa de dónde vengas, lo que te guste, o cómo te veas. Nuestra marca es para la gente que no sigue las reglas, que busca expresarse libremente», señala el diseñador. Y es en este punto donde coinciden la hija de la Infanta Elena y la colaboradora televisiva: «Queríamos que la campaña reflejara la diversidad de mujeres que se sienten conectadas con nuestra marca y que tienen el espíritu ‘‘Nude’’»

Mundos diferentes

Elegir a Belén y Victoria fue una apuesta por el contraste, porque ambas representan mundos completamente diferentes, pero tienen una actitud en común: son auténticas, reales y no tienen miedo de ser ellas mismas. Nos pareció que, con ellas, podríamos transmitir ese mensaje de inclusión, empoderamiento y autenticidad que tanto buscamos».

Victoria Federica y Belén Esteban en la campaña de "Nude Project" Cedida

Un mes después de su campaña publicitaria los números hablan por si solos. «Hemos obtenido más de 200 impactos en medios y más de 5 impactos en televisión. Nunca antes habíamos conseguido viralizar tanto una campaña. Estamos contentísimos con los resultados obtenidos», desvela Casanovas. «No imaginábamos que fuera a alcanzar la magnitud que ha tenido y el alcance sigue siendo enorme. La campaña no solo ha reforzado nuestra presencia en el mercado, sino que también ha logrado captar la atención de muchas personas nuevas, lo que impulsa a seguir creciendo y trabajando en proyectos más grandes».

Lejos de que las protagonistas hayan eclipsado el producto, Casanovas reflexiona: «Nos han ayudado muchísimo ha potenciar no solo la marca, sino esta nueva categoría de mujer. Al mezclar a dos personas tan distintas, también hemos ido accedido a un público que antes no era tan afín a nuestra marca».

Saboreando aún las mieles del éxito, ya tienen las miradas puestas en sus siguientes objetivos: colaborar con C. Tangana, Rosalía o Eminem. Aún así, no descartan volver a contar con Vic y Belén.