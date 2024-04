El vestido que más va a triunfar en la Feria de Jerez va a ser este de lunares y flor de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorno

¿Vas a la Feria de Jerez? Cuando aún no nos ha dado tiempo de recuperarnos de los estilismos de la Feria de Abril, llega la Feria del Caballo en Jerez este 4 de mayo, y como siempre, Rocío Osorno nos acaba de dar la máxima inspiración con este vestido de lunares y flor de Zara. Estamos en plena temporada de ferias y, una vez finalizada la de Sevilla, llega el turno de la de Jerez. Una histórica tradición que con el paso de los tiempos ha ido evolucionando hasta el día de hoy, acercando la cultura y el folclore a las invitadas que pisan el ferial vestidas con sus mejores galas. ¿No te vas a vestir de gitana? ¿Aún no tienes pensado qué vas a lucir? Pues este vestido de Zara que ha estrenado Rocío Osorno es todo lo que necesitas. Y si te vas a vestir de flamenca, las pasarelas lo han dejado claro, en particular, el estampado de flores se erige como el protagonista indiscutible, con rosas y claveles tejiendo historias en los vestidos, mucho lunar y mucho blanco y rojo, mezclando tradición y tendencia de moda. Las mangas toman el centro del escenario este año, adornadas con encajes y volantes que añaden un toque de dramatismo y elegancia.

Un vestido de Zara sencillo, con un corte muy favorecedor y el estampado más elegante y atemporal. Rocío Osorno lo combina de forma muy sencilla y nos da ideas para un posible look para la Feria de Jerez. Pero no es un vestido que solo nos guste por su corte satinado, con flor en el tirante, y volantes en la cadera que favorecen lo máximo. Firmas como Marni, Valentino o Miu Miu se han puesto de acuerdo para convertir los lunares blancos y negros en protagonistas de sus colecciones y grandes cadenas como Zara llenan su catálogo con prendas y accesorios asequibles. El print favorito de Diana de Gales, Kate Middleton o la Reina Letizia, ha tenido un dispar recorrido a lo largo de la historia: de estampado imposible y denostado antes de que la revolución industrial mecanizara la producción textil y permitiera que los puntos se repartieran uniformemente por todo el tejido a símbolo del mito erótico en época de Marilyn Monroe o Ava Gardner. También fue sinónimo de la perfecta ama de casa en los años 50 o del maximalismo ochentero de la mano de Christian Lacroix o Yves Saint Laurent.

Vestido satinado volantes lunares, de Zara (39,95 euros)

Vestido lunares. Zara

Se trata de es vestido largo de escote pico y tirantes finos con espalda descubierta, detalle de volantes y flor en relieve en mismo tejido con forro interior combinado a contraste y cierre lateral con cremallera oculta en costura.