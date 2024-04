Victoria Federica saca su lado más elegante repitiendo este vestido de marca española perfecto para una tarde taurina en Sevilla

Victoria Federica es pura inspiración para muchas chicas que, como ellas, disfrutan de la moda y de vestirse acorde a cada ocasión. El estilo de la influencer varía dependiendo de la ocasión, y es que, para el día a día, la joven apuesta por prendas más sencillas, básicas y cómodas, como por ejemplo son los pantalones de tiro bajo que Victoria Federica usa mucho con tops y zapatillas, al igual que el top negro y vaqueros que Victoria Federica lució para su cumpleaños, un look muy versátil, cómodo y elegante que todas tenemos en nuestro armario. Sin embargo, para ocasiones más especiales, la joven influencer prefiere looks mucho más elegantes y sofisticados. Si bien es cierto que para la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida apostaba por un vestido midi en colores muy favorecedores, para la Feria de Abril, Victoria Federica no se quedaba atrás y nos ha dejado looks de lo más glamurosos, elegantes y muy versátiles. Es cierto que el vestido de flamenca de Victoria Federica blanco y rojo ha sido un acierto absoluto, al igual que el traje de amazona que Victoria Federica lució uno de los días de la celebración más importante (junto a la Semana Santa) de Sevilla, y es que la joven tiene un estilo inconfundible. Sin embargo, y a las puertas de dar por terminada la Feria de Abril 2024, la joven madrileña pasó la tarde de ayer sábado en la Plaza de Toros de la Maestranza con un vestido muy elegante y sofisticado de una marca española.

Ella ha combinado este vestido de corte midi, estampado floral en tonalidades negras y naranjas, de tirantes y de corte evasé en la falda. Muy sofisticado, elegante y casual, es perfecto para llevar en celebraciones tales como la Feria de Abril e incluso una boda de noche. Por tanto, es perfecto como lookde invitada, y, combinado con unas sandalias negras de tacón o unas alpargatas negras (en casos como el de una tarde tranquila de toros) de cuña son la opción más adecuada. Para la noche del 'Pescaíto', Victoria Federica lucía un mono de estampado floral en las mismas tonalidades que el vestido que nos mostraba ayer, ella es pura elegancia y apostaba por un vestido igual de sofisticado una semana después. Ella ha combinado su vestido con un collar de perlas, una joya básica de fondo de armario que, si no tenemos, seguramente nuestras madres o abuelas sí. Sin lugar a dudas, Victoria Federica ha acertado con este vestido tan favorecedor como elegante para una tarde de fin de semana dando el broche final a la Feria de Abril 2024.

Victoria Federica en la Plaza de toros de La Maestranza GTRES

Vestido Rómula, de IQ Collection (220 euros)

Vestido Rómula IQ Collection

Ideal para una tarde de toros en la Maestranza de Sevilla, Victoria Federica se muestra muy feliz de estar en la capital andaluza rodeada de sus amigos.