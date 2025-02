Victoria Federica vuelve a ser la protagonista de un podcast con el jersey más pijo que llevarían en Gossip Girl

Victoria Federica vuelve a ser la protagonista de un podcast, después de estrenarse el pasado año en su primera entrevista con Vicky Martín Berrocal, pero esta vez de la mano de Nude Project. Sí, la marca de ropa con la que ha hecho su nueva campaña junto a Belén Esteban, y que ahora la lleva de nuevo delante del micrófono, después de presentarse la pasada semana como imagen del cartel de San Isidro. Un podcast que verá la luz mañana, pero del que ya hemos visto un pequeño avance, y nosotras solo hemos podido fijarnos en el jersey que luce Victoria Federica de esta firma.

Un jersey de Victoria Federica, que ya está a la venta, y que no puede ser más 'preppy', como salido de Blair de 'Gossip Girl', como la misma marca explica en su página web. O lo que es lo mismo, muy pijo y royal por su parte. Una podcast que se publica mañana a las 19:00 hora peninsular española, y que seguro que va a ser todo un éxito, como todo lo que lanza esta firma que tiene loca a la Generación Z. "Woman” no es solo un homenaje a la diversidad de estilos, sino que el contraste entre las personalidades de las protagonistas da vida a una colección que refleja en su totalidad la esencia de Nude Project. La colección demuestra que lo sofisticado y lo provocador pueden coexistir y romper todas las barreras entre lo classy and trashy, mostrando cómo un look chic puede tener ese toque gangster y rebelde que nunca pasa de moda. Como este jersey de lo más Gossip Girl de Vic.

Mommas' dinner knit de Nude Project (89 euros)

Jersey con camisa. Nude Project

Un jersey crop en gris con el logo de Nude Project en grande, y cuello de camisa azul, que Victoria Federica ha combinado con pantalones negros.