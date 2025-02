Victoria Federica se convierte en musa taurina con top de encaje de 300 euros de IQ Collection

El inicio de año de Victoria Federica ha nivel profesional está siendo muy intenso. El estreno de 'El Desafío', y ahora como musa de la tauromaquia madrileña tras regresar de un viaje de trabajo a París. Esta noche, se han presentado los carteles de la Feria de San Isidro 2025, la feria taurina más importante del mundo, y se ha dado el pistoletazo de salida a la temporada. Este año, Victoria Federica ha sido la gran protagonista de la velada por ser la nueva imagen del cartel, tomando el relevo de su amiga Tana Rivera, y lo ha hecho con un look de una de sus firmas españolas de confianza, Th IQ Collection.

Pero no era un outfit cualquier el de Victoria Federica, si no el de la nueva colección que salió a la venta ayer mismo por la tarde. Hablamos de la nueva unión de Inés Domecq y Roberto Diz, musa y diseñador, que han lanzado a la venta su segunda colección para invitadas, y se esa colección, es el look de Victoria Federica para su estreno como musa taurina. "COSMOS Drop II: El Origen. Elegancia en cada detalle, exclusividad en cada diseño", han dejado por escrito en sus redes sociales. “Hay muchos nervios, porque no he visto todavía el resultado final”, explicó Victoria Federica a Telemadrid, con un conjunto de este nuevo drop compuesto por un top de encaje floral y hombreras, ajustado por un maxi cinturón negro de cuero y unos pantalones palazzo.

El look de Victoria Federica. Gtres

Top Selene de IQ Collection (315 euros)

Top encaje. IQ Collection

Se trata de una pieza diseñada y fabricado íntegramente en España, un top encaje negro con bordado de flores con cuello a la caja con manga larga, forro beige y cierre trasero con cremallera invisible.