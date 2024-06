Solo Violeta Mangriñán puede llevar los pantalones de chándal Adidas cortos con tacones

Violeta Mangriñán es de las que arriesga, y siempre gana, con sus looks más originales. Aunque no te lo creas, los pantalones de chándal se introducen a nuestro armario como una prenda del día a día y casual más. Ya confirmamos que las influencers internacionales y celebridades se habían hecho con el modelo 'Firebird Loose', de Adidas, uno de los más virales del momento. Este se está combinando con diversas prendas elegantes y sofisticadas, como con las camisas oversizes, los tank tops o hasta sandalias planas o de tacón. Sin ninguna duda, esta tendencia propia de la década de los 2000 está volviendo a este 2024 con todas sus fuerzas y ganas. Es por ello que con la llegada del calor y de las buenas temperaturas, ya se está apostando por la versión en corta en diversos colores. Si en primavera no hemos dejado de verlos en su versión larga, ahora llega el momento de lucirlos a modo de shorts.

El más común está siendo los pantalones de chándal cortos en rojo, pero también se están viendo en azul y verde. La dinámica es la misma: combinarlo con prendas básicas que al principio no suele combinar a la perfección, pero que queda un resultado moderno. La apuesta segura de todas las influencers y celebridades está siendo por la de conjuntar el modelo 'Firebird' con camiseta básica en blanco y camisa oversize (neutra o de rayas. Pero Violeta Mangriñán ha optado por lucir la versión más clásica, unos shorts negros de Adidas con las rayas blancas a juego con la camiseta blanca con las rayas negra. ¿El detalle más arriesgado? Llevarlo con unos tacones de Gucci en colaboración con la firma deportiva. ¿Chándal con tacones? Después de verlo a Violeta, nuestra respuesta es sí.

Puede que llevar un pantalón de chándal con unos zapatos de tacón cómodo forme parte de ese grupo de tendencias a las que juraste no unirte jamás. Sin embargo, toda percepción acerca de esta unión puede cambiar al ver cómo lo llevan las expertas en moda en 2024. Y Violeta Mangriñán es una de ellas.