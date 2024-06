Ana Botella da una nueva lección de estilo a sus 70 años con el caftán blanco más holgadito que es elegante hasta con bailarinas

Mañana es el gran día de celebraciones en Madrid por el X aniversario del Rey Felipe, pero hoy ya en empezados los actos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ensalzado este martes la labor de Felipe VI para garantizar la convivencia en España y como símbolo de permanencia de la Constitución de 1978, en un bando con motivo del décimo aniversario a su coronación. Y ahí es donde hemos podido ver a Ana Botella con su vestido favorito del verano, el caftán. Una vez más nos ha demostrado que no es solo un vestido de playa para pasear por Marbella, ella lo luce igual para ir a la ópera, para un acto en Madrid o para un concierto en Starlite. Porque aunque el verano no arranque hasta este jueves 20 de junio, las famosas a lucen sus mejores looks estivales, como Virginia Troconis o Alba Díaz en el concierto de Marc Anthony en Sevilla, mientras nosotras seguimos fichando prendas para nuestra cesta de rebajas de Zara.

Ana Botella en esta mañana de celebración, ha presumido de bronceado con el caftán más tendencia del verano que ella no se quita ni para ir de concierto. Un vestido sin edad, que tanto se lo vemos a las chicas de 30 años que mejor visten como a las mujeres 50+. El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Ana Botella es gran fan de esta tendencia. Si el año pasado fueron Amelia Bono, Tamara Falcó, o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para soportar este calor que vamos a volver a tener esta semana. Ya sea en Marbella o en Madrid, el caftán es la prenda estrella.

Ana Botella co caftán. Gtres

Es caftán es una prenda que han lucido especialmente los monarcas, aunque en versiones muy diferentes. De ahí que esté tan asociado a la elegancia. En los años 50 y 60 del pasado siglo saltó a de la realeza al mundo de la moda gracias a diseñadores como Dior o Balenciaga, pero siempre conservando su aire regio.