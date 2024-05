¿Nos despedimos de las bailarinas? Ahora se llevan las cangrejeras según las influencers portuguesas

Hablar de cangrejeras implica retroceder en el tiempo hacia principios del 2000, el calzado estrella que se reconoce por sus múltiples tiras que recogen y ocultan el pie casi al completo. Son el tipo de sandalia que no es para todos los gustos y que odias o amas. Sin embargo, estas cangrejeras que llevaban nuestras madres en los años 90 (y nosotras en nuestra infancia) vuelven a las tendencias en calzado de primavera-verano. No nos pilla por sorpresa, puesto que las influencers portuguesas nos llevan avisando de esta nueva moda durante las últimas semanas tras el boom que causó Hailey Bieber o Bella Hadid incorporándolas en sus estilismos. Una de las tendencias de primavera-verano 2024 que tenemos clara es que la estética de la década de los 2000 está volviendo a nuestros armarios y, sobre todo, si hablamos de calzado. Porque de la misma manera que las famosas sandalias de plataforma que llevaba Lizzie McGuire han invadido nuestras marcas de confianza, también lo han hecho las bailarinas (planas o con un poquito de tacón) en todas sus versiones. Y ahora ha llegado el turno de las cangrejeras, que ya están empezando a ser el zapato más vendido de firmas españolas y low cost como Zara o Mango. E incluso de la propia marca portuguesa Parfois, la opción recurrente de las celebridades e influencers para hacerse tanto con los conjuntos de ropa como con los accesorios más llamativos y originales.

Al principio, las cangrejeras tenían una función totalmente distinta a las que actualmente le damos. Y es que, inicialmente, se crearon como un calzado práctico y funcional para proteger el pie de las piedras o de otros elementos dentro del agua, mar o río, así como de picaduras de cangrejos o medusas. No obstante, desde hace varios años las hemos empezado a utilizar como complemento de moda en el street style, llegando a ser uno de los claros protagonistas de varios desfiles de las firmas de lujo como Coach, Bottega Veneta o Tod's. Su revolución en este campo ha sido tan sonada que las editoras de moda han sumado este calzado a su zapatero. Pero, no estamos hablando de la típica cangrejera fabricada de plástico que utilizábamos de pequeños (que también se están llevando con looks casuales), sino de modelos renovados e innovadores. En las marcas españolas como Zara o Mango encontramos desde los diseños tradicionales y cómodos en plano hasta con suela track o, incluso, con tacón. Las más llevadas están siendo las protagonizadas por los colores negros o beiges, pero las cangrejeras con colores opuestos están conquistando el armario de todas las amantes de la moda.

Cangrejeras con suela track, de Zara (50 euros)

Cangrejeras con suela track. Zara

Cangrejeras con suela plana, de Zara (30 euros)

Cangrejeras con suela plana. Zara

Cangrejeras de efecto ante, de Zara (40 euros)

Cangrejeras de efecto ante. Zara

Cangrejeras con tacón alto, de Mango (40 euros)

Cangrejeras con tacón alto. Mango

Cangrejeras en colores contraste, de Parfois (30 euros)

Cangrejeras en colores contraste. Parfois

Las cangrejeras se están combinando con vestidos de lino, faldas plisadas o vaqueros de madre. Indiscutiblemente, serán el calzado estrella que sustituirán la fiebre por las bailarinas.