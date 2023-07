Violeta Mangriñán sabe cómo llevar el conjunto de punto blanco de pantalón ancho y top para los días más fresquitos del verano

Si hay un 'total look' que se ha hecho viral este año es, sin duda, los conjuntos de pantalón y chaleco. Lo hemos visto en todo tipo de colores, diseños, tejidos y estampados, desde los más clásicos como este conjunto de chaleco y pantalón de pinza en tono grisáceo de Vicky Martín Berrocal de primavera, hasta este otro conjunto de mini falda y blazer mini en rojo de Rocío Osorno, un 'total look' muy original y diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a moda se refiere. Los conjuntos de pantalón y top son tendencia este verano, y es que los estamos viendo en tiendas en tejido de punto, sobre todo aquellos en tonos neutros como beige o en tonos vivos como por ejemplo este 'total look' de punto de shorts y top de manga larga de Carmen Lomana, o este otro conjunto en tono verde de pantalón largo y camiseta de polo de Alba Díaz. Violeta Mangriñán, la influencer que cuenta con más de 2 millones de seguidores en instagram, nos deleitaba durante el día de hoy con un conjunto de punto de pantalón y top en tono blanco de la firma española de Anna y Paz Padilla 'Noniná'. No es la primera vez que la vemos lucir 'total looks', pues este invierno nos conquistaba con uno en tejido vaquero de Mango, una opción muy recurrente cuando no sabemos qué ponernos, ya que nos salva de cualquier ocasión.

Violeta Mangriñán es toda una referente en el mundo de la moda, inspirando a muchas de sus seguidoras a la hora de crear sus propios looks con las prendas que tienen en su armario. Es toda una amante de las tendencias, uniéndose a todas aquellas que van acorde a su estilo, como por ejemplo este look de falda vaquera midi con tank top, una opción muy versátil y cómoda para una tarde de recados por la ciudad. Para el día de hoy, Violeta Mangriñán, que busca la comodidad ante todo, optó por un 'total look' de punto blanco compuesto por pantalones anchos y top con lazos en ambos extremos. Para culminar el look, la influencer llevaba unas sandalias planas en negro de tipo pala, una opción muy cómoda para el día a día. Sin duda, este 'total look' de Violeta Mangriñán es perfecta para aquellos días en los que no sepamos qué ponernos y lucir perfectas.

Violeta Mangriñán con 'total look' @violeta

Pantalón punto crudo (45,00€) y top punto crudo (38,00€), de Noniná

Conjunto de punto crudo Noniná

Violeta Mangriñán nos ha enamorado con este 'total look' en crudo apto para todo tipo de ocasiones.